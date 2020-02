Bloedbad in gedrang bij kerkdienst welvaartsprediker

In Tanzania is het aantal zogenoemde ’welvaartspredikers” de afgelopen jaren gestegen. Ⓒ AFP

DAR ES SALAAM - Zeker twintig mensen, onder wie vijf kinderen, zijn om het leven gekomen in het gedrang tijdens een kerkdienst in een stadion in het noorden van Tanzania. Zestien mensen raakten gewond, aldus een regeringsfunctionaris zondag.