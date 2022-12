Helder over Never Mind-sjaal in Qatar: ’Gewoon onhandig’

Helder is terug in Nederland en vervolgde donderdag het debat met de Tweede Kamer over de sportbegroting. Dat verliet ze maandagavond om naar Qatar te vliegen, tot frustratie de Kamer. De minister begon met een verklaring over haar omstreden keuze om dinsdag in Qatar géén OneLove-armband te dragen – zoals andere Europese ministers – maar een speldje.

„Ik heb het speldje gedragen, omdat dat mijn normale manier is om de OneLove-campagne uit te dragen”, zei Helder. „U kunt er van op aan dat ik het zeer zichtbaar in het hele complex, niet alleen op het veld, heb gedragen. Ook rond alle ontmoetingen rond de wedstrijd. Het is opgevallen.” Die uitspraak is opmerkelijk, omdat Helder het speldje niet droeg bij ontmoetingen met Qatarese ministers. Daarvan plaatste ze zelf foto’s op Twitter.

Over de sjaal zegt Helder: „Ik wilde representatief voor de dag komen. Ik ben 64 jaar en met een openvallend jasje moet dat ik een beetje aankleden, om het maar zo te zeggen.” Naar eigen zeggen droeg ze de sjaal vaker, maar was het haar niet opgevallen dat er ’Never Mind’ (’laat maar’) op stond. „Toen dat duidelijk werd, heb ik de sjaal ogenblikkelijk af gedaan. Het was gewoon onhandig.”

Pro-Palestijnse armband

Tijdens de wedstrijd deden twee Qatarese hoogwaardigheidsbekleders naast Helder een pro-Palestijnse armband om. Een ’diplomatieke blunder’, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. „Het bezoek aan Qatar lag natuurlijk onder een vergrootglas”, aldus Van Nispen. „Achteraf gezien is dat maar goed ook, anders was het minuscule statement van de minister misschien niet eens opgevallen.”

Zelf vindt Helder dat er geen sprake is van een diplomatieke blunder. „Ik heb meerdere gesprekken op hoog niveau gevoerd waarin ik OneLove aan de orde heb gesteld en uitgelegd waar het voor staat”, stelt de minister. „We hebben daar echt in dialoog over kunnen spreken. Mijn statement is meer dan het uiterlijk vertoon.”

Duitsers sloten wél een gasdeal

Ook heeft ze de positie van arbeidsmigranten aangekaart. „Ik heb in de gesprekken écht open kunnen spreken over de arbeidshervormingen in Qatar. Ik heb dat ook kunnen navragen bij de arbeidsmigranten zelf, of het ergens toe leidt. Er is nog wel meer nodig.”

Helder keerde woensdag niet terug met een gascontract uit Qatar. Ze sprak wel over energieleveranties, maar dat leidde niet tot een deal over de levering van vloeibaar gas aan Nederland, hoewel dat ook niet het doel van Helders bezoek zou zijn geweest. De Duitsers slaagden er wél in een langdurig gascontract af te sluiten.