Zes doden bij vliegtuigcrash in Mexico

Het vliegtuigje vertrok maandag uit de stad Camargo in Chihuahua en werd als vermist opgegeven toen het niet aankwam op zijn bestemming in Guasave, in de staat Sinaloa, zo’n 800 kilometer verderop.

Bij een verkenningsvlucht werd het wrak dinsdag gevonden op zo’n 250 kilometer afstand van de plaats van vertrek. Reddingswerkers hebben de lichamen van de piloot en vijf passagiers geborgen, meldden de autoriteiten. Over de toedracht van de crash is niets bekendgemaakt.