LIVE | ’Texas 100 procent open’

Naarmate de gezondheidscrisis vordert zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

09.05 - Rico Verhoeven slaat werkloosheid neer

Kickbokser Rico Verhoeven kreeg zoveel berichten via sociale media van volgers die hun baan zijn kwijtgeraakt in de coronacrisis, dat hij besloot hier iets aan te doen.

08.43 - ’Texas 100 procent open’

Steeds meer Amerikaanse staten versoepelen hun lockdownmaatregelen. Michigan maakte bekend dat vanaf vrijdag meer mensen toegelaten mogen worden in restaurants en andere bedrijven. Texas gaat volgens gouverneur Greg Abbott zelfs voor ”100 procent” open.

De zuidelijke staat met 29 miljoen inwoners haalt onder meer een streep door de mondkapjesplicht. Ook vervallen volgende week beperkingen voor bedrijven, schrijven Amerikaanse media. Texas gaat daarmee verder dan andere staten die coronamaatregelen versoepelen.

In de VS hebben inmiddels ruim 50 miljoen mensen in elk geval één dosis van een coronavaccin gehad. Dat komt neer op ruim 15 procent van de bevolking, schrijft The Washington Post. President Biden heeft aangekondigd dat alle volwassen Amerikanen eind mei gevaccineerd kunnen zijn.

Ook sommige andere staten wachten dat niet af. De mondkapjesplicht wordt ook geschrapt in Mississippi en in Massachusetts kunnen restaurants weer helemaal open. Staten hebben zelf veel zeggenschap over hun gezondheidsbeleid. Daardoor zijn er soms grote regionale verschillen.

Sommige experts vrezen dat de staten te snel gaan bij het afbouwen van hun coronabeleid. „Ik weet dat mensen het beu zijn. Ze willen weer een normaal leven kunnen leiden”, stelde gezondheidsdienst CDC deze week. „Maar we zijn er nog niet.”

08.30 - Explosie in teststraat

Bij de teststraat van de GGD in het Noord-Hollandse Bovenkarspel is woensdagochtend iets voor 07.00 uur een explosief afgegaan.

08.18 - Sporten

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

De partijen halen in de advertentie onder meer een onderzoek van Ipsos aan. In januari meldde het onderzoeksinstituut dat een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de coronacrisis, met gemiddeld 5,6 kilo. „De sportsector in Nederland ligt bijna stil. Terwijl sport en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de vitaliteit”, schrijven de deelnemende adverteerders, die vervolgens de goede dingen opsommen waar sport voor zorgt. „Met sport en bewegen komen we gezond de coronacrisis uit.”

08.01 Vitamine D

De Gezondheidsraad brengt woensdagochtend een advies uit over de waarde van vitamine D bij de preventie van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en luchtweginfecties.

Er is nogal wat discussie over de werking van vitamine D bij het voorkomen van Covid. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de mogelijke rol van deze vitamine bij het voorkomen van Covid-19.

Het onderzoek ging niet over de vraag of vitamine D-supplementen helpen bij de klinische behandeling van Covid.

07.54 - Steun Duitsers voor maatregelen slinkt fors

Bondskanselier Angela Merkel overlegt weer met de zestien Duitse deelstaatpremiers over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Ze wil volgens Duitse media de lockdown verlengen tot 28 maart, ondanks een grote maatschappelijke roep om versoepelingen. Ze zou de bittere pil willen vergulden met het mogelijk maken van meer persoonlijke contacten en met de heropening van onder meer bloemenwinkels, boekhandels, tuincentra, tattooshops en nagelsalons. Kappers zijn deze week al weer aan het werk gegaan.

De huidige lockdown loopt zondag af en een recente peiling stelt dat nog slechts 26 procent van de ondervraagden achter strenge coronamaatregelen staat. Bij het opleggen van de laatste lockdown half december was dat percentage nog 73.

7.32 Verveling

Steeds meer studenten grijpen uit verveling naar drank en drugs.

07.13 - Saba vaccineert snel

De overheid van Saba heeft dinsdag laten weten dat na een hele week vaccineren meer dan 85 procent van de volwassen bevolking een inenting heeft gekregen tegen corona. Het gaat in totaal om 1328 personen, meer dan 70 procent van de totale bevolking van het kleinste Caribische eiland van het Nederlandse Koninkrijk.

De vaccinatiecampagne begon maandag 22 februari, nadat Nederland drie dagen eerder 1500 Moderna-vaccins had afgeleverd, en verliep voorspoedig. Volgens de overheid van Saba heeft het nu de hoogste vaccinatiegraad binnen het Koninkrijk en heeft het ook wereldwijd een van de hoogste dekkingen. Het eiland wil op 1 mei opnieuw opengaan voor toerisme. Over enkele weken komt naar verwachting de volgende lading Moderna-vaccins.

Hoofstad The Bottom in Saba. Het eiland wil op 1 mei opnieuw opengaan voor toerisme. Ⓒ ANP

De voortvarendheid van Saba is in vergelijking met andere Caribische eilanden van het Koninkrijk indrukwekkend. Curaçao, dat sinds 24 februari vaccineert, heeft zo’n 160.000 inwoners. Tot nu toe zijn daar tweeduizend mensen gevaccineerd. Sint Eustatius, met iets meer dan drieduizend inwoners vergelijkbaar met Saba, telde afgelopen maandag - een week na het begin van de vaccinatieronde - veel minder gevaccineerden, namelijk 681.

06.52 Recordsterfte Brazilië

In Brazilië is in de afgelopen 24 uur een recordaantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. De autoriteiten registreerden in het afgelopen etmaal zeker 1641 personen die aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden.

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft al meer dan een kwart miljoen sterfgevallen als gevolg van het longvirus geregistreerd. Alleen in de Verenigde Staten overleden meer coronapatiënten, ruim een half miljoen. Het laatste Braziliaanse recordaantal corona-gerelateerde sterfgevallen in een etmaal dateerde van eind juli, toen er 1595 overlijdens werden gemeld.

De huidige golf van besmettingen in Brazilië wordt door onderzoekers in verband gebracht met de feestdagen van eind 2020 en carnavalsvieringen die ondanks verboden in veel deelstaten plaatsvonden.

06.35 Stijging Duitsland

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben fors meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan dinsdag. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in het afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Dinsdag meldde het RKI nog bijna 4000 nieuwe besmettingen, een daling ten opzichte van de ongeveer 4700 gevallen van maandag. In totaal is het coronavirus tot dusver bij 2.460.030 personen in Duitsland vastgesteld.