LIVE | Zorgmedewerkers hebben veel vragen over AstraZeneca

17.21 Veel vragen, ’geen weigeraars bekend’ AstraZeneca

Zorgbonden krijgen veel vragen van medewerkers over de werkzaamheid van het coronavaccin van AstraZeneca. In Duitsland en Frankrijk weigeren sommige mensen het vaccin, omdat ze bang zijn dat het minder effectief is dan andere vaccins, of meer bijwerkingen veroorzaakt. „Wij hebben geen meldingen van mensen die het AstraZeneca-vaccin weigeren”, zegt een woordvoerder van beroepsorganisatie NU’91. „Maar er zijn wel veel vragen over de effectiviteit van het middel.”

Ongeveer 10 procent van de vragen die NU’91 momenteel binnenkrijgt, gaat over het AstraZeneca-vaccin: medewerkers zijn bang dat het niet voldoende beschermt tegen Covid-19 en mutaties van het virus.

Het Duitse Ministerie van Volksgezondheid maakte eerder deze week bekend dat pas 15 procent van de beschikbare doses AstraZeneca gebruikt zijn. Scepsis is een van de redenen. In Frankrijk is 16 procent van de levering gebruikt. Klinische onderzoeken duiden erop dat de werkzaamheid, die tussen de 60 en 90 procent ligt, lager is dan die van het Pfizer-vaccin (95 procent). De Europese toezichthouder EMA zegt dat het middel veilig is.

Ook beroepsvereniging V&VN (voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) merkt dat er twijfels bestaan over de werking van het Brits-Zweedse vaccin. Maar, zegt een woordvoerder, tot nu toe is er naar haar weten niemand die het vaccin weigerde. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en CNV Zorg & Welzijn zeggen dat ze niet bekend zijn met weigeraars van het AztraZeneca-vaccin.

15.25 Ruim 5000 besmettingen gemeld

Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5090 gestegen. Voor de derde keer in een week tijd zijn er meer dan 5000 positieve tests in een etmaal geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarvoor was dat meer dan een maand lang niet gebeurd.

In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 4658 positieve tests per dag bij.

15.23 Sauna’s boos: geef op zijn minst antwoord

De saunabranche heeft het kabinet een soort ultimatum gesteld. Wellnessresorts zeggen dat ze op 15 maart weer opengaan, tenzij het kabinet uiterlijk aanstaande maandag „gemotiveerd laat weten” waarom heropening op basis van hun eigen plan „niet verantwoord zou zijn”, zo laat de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) weten. Als het kabinet het verzoek onderbouwd afwijst, zal de branche „zich daarnaar voegen”, zegt de brancheorganisatie er wel meteen bij.

De VNSWB stuurde bijna twee weken terug een eigen plan naar het kabinet, Tweede Kamerfracties en het Outbreak Management Team (OMT). Daarop is nog geen reactie gekomen, zegt voorzitter Jos Keizer. „Wij willen op zijn minst een reactie. Ik kan me niet voorstellen dat die er niet komt als je zo’n constructieve houding aanneemt als wij. We gaan ervan uit dat we serieus worden genomen”, zegt hij.

15.17 Tattoo-shops vrezen besmettingen

De woensdag heropende tattooshops zitten de aankomende weken bijna volgeboekt. Toch is de Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst (NBTK) bezorgd dat de blijdschap van korte duur zal zijn. Zij vreest een hersluiting door de oplopende coronabesmettingen.

„Alles wat we aan ademruimte krijgen is fijn”, benadrukt Gerrit Grootenhaar, tattoo-artiest en vicevoorzitter van de NBTK. „Maar ik ben bang dat het van tijdelijke aard is. De besmettingscijfers lopen op, dus ik verwacht dat we snel weer gaan sluiten.”

15.15 Rutte wil terrassen niet open

De kans dat het kabinet maandag bekendmaakt dat de terrassen weer open mogen is niet groot, volgens premier Mark Rutte. Ook een verruiming voor het hoger onderwijs zit er vermoedelijk niet in. „Ik ben niet heel hoopvol wat op korte termijn kan”, zegt hij op AD.nl woensdag.

15.01 uur Minder patiënten in ziekenhuis

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen weer wat gedaald. Zij behandelen momenteel 1946 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 38 minder dan dinsdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1397 coronapatiënten, 47 minder dan dinsdag. De druk op de intensive cares is de laatste dagen wat opgelopen. Momenteel liggen daar 549 mensen met Covid-19, negen meer dan de voorgaande dag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Het LCPS verwacht door de oprukkende Britse variant van het coronavirus dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode wel verder stijgt.

14.22 Is één prik genoeg?

Kan iemand die corona heeft gehad volstaan met één vaccinatie? Die vraag laat minister minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) onderzoeken door de Gezondheidsraad.

Het kan als het mogelijk is een „enorme versnelling” aanbrengen in het vaccinatieprogramma, aldus de bewindsman. Als mensen maar een prik nodig hebben, kunnen andere mensen sneller worden ingeënt.

Mensen die het coronavirus hebben gehad, bezitten al antistoffen. Er wordt nu onderzocht of zij met één prik voldoende beschermd zijn tegen het virus. Er wordt hier internationaal al meer onderzoek naar gedaan.

De Jonge hoopt binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen van de Gezondheidsraad. Naar schatting hebben 3 tot 3,5 miljoen Nederlanders de ziekte doorgemaakt. Maar lang niet iedereen is ziek geweest of heeft een test ondergaan.

Hoe de praktische uitvoering precies moet, weet De Jonge nog niet. Hij verwacht wel dat dit een flinke puzzel zal zijn.

14.13 Israel begint met Groene Pas-concerten

Mensen in Israël die zijn ingeënt tegen corona mogen weer naar concerten. Zij moeten dan wel een vaccinatiebewijs hebben. Met de zogenoemde Groene Pas kunnen ze bijvoorbeeld ook naar een fitnessstudio en zwembad. Dat is niet toegestaan voor mensen die nog geen prik hebben gekregen.

De concerten komend weekend in een stadion in Tel Aviv zijn steeds toegankelijk voor hooguit 500 personen. Ze markeren de terugkeer naar het normale culturele leven na een reeks lockdowns.

Met de pas toont de drager aan dat hij is gevaccineerd, of weer coronavrij is na een infectie. De voordelen moeten mensen stimuleren zich te laten inenten. Dat gebeurt in Israël op grote schaal, waardoor het wereldwijd koploper is. Ook de Europese Unie wil zo’n soort idee, maar er kleven grote ethische bezwaren aan.

13.05 - Hoogste risiconiveau terug in heel Nederland

In heel Nederland geldt weer het hoogst mogelijke risiconiveau. Alle 25 regio’s hebben de status ’zeer ernstig’. Omdat het aantal nieuwe coronagevallen oploopt, is het risiconiveau verhoogd voor de regio IJsselland (Zwolle en omstreken) en voor Gelderland-Midden, waar onder meer Arnhem en Ede onder vallen.

Het coronadashboard van de overheid kent vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig. Het alarmniveau voor IJsselland was twee weken geleden verlaagd van het hoogste niveau, Zeer Ernstig, naar het een na laagste trapje, Zorgelijk. Gelderland-Midden ging toen van Zeer Ernstig terug naar Ernstig. Dat waren de eerste aanpassingen aan de risiconiveaus sinds 19 december. In de rest van het land bleef Zeer Ernstig gelden.

In sommige gebieden geldt het hoogste risiconiveau al sinds 13 oktober. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio’s.

12.39 Streep door paasvuren

De 22 gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek geven dit jaar geen toestemming voor het opbouwen en aansteken van paasvuren. De coronamaatregelen staan niet toe dat mensen in groepen bij elkaar komen om te bouwen of te kijken naar de brandende houtstapels, aldus de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Vorig jaar werden paasvuren ook al wegens de coronacrisis afgelast. Het jaar daarvoor ging het feest niet door wegens harde wind en droogte.

12.21 Kabinet vraagt advies over inzetten AstraZeneca bij 65-plussers

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder.

Wanneer de Gezondheidsraad met het advies komt, is nog niet bekend. Het vaccin wordt momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca.

11.42 Boa’s ook bij sportclubs

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan ook de nieuwe regels voor sporten in groepen handhaven, zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits.

Vanaf woensdag mogen mensen tot 27 jaar weer in groepsverband trainen bij hun sportclub. Gerrits zegt dat de handhavers kunnen optreden als ze vermoeden dat er oudere mensen meetrainen. „We zullen dat doen zoals normaal, dus eerst aanspreken, daarna volgt een waarschuwing en als het dan nog niet stopt een boete.”

11.06 Onvoldoende voor mondmaskers Dirk

Een mondneusmasker dat afgelopen maand is verkocht bij Dirk Supermarkt, biedt onvoldoende bescherming. Het wordt daarom niet meer verkocht, meldt de voedsel- en warenwaakhond NVWA. Klanten die deze mondkapjes hebben gekocht, kunnen die beter niet meer gebruiken maar terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug.

De verpakking meldt dat het mondkapje zou voldoen aan zowel de KN95- als de iets strengere FFP2-standaard. Dat blijkt niet te kloppen. Het product is verkocht met de barcode 406401148948 9 en is geïmporteerd door A.I.&E. uit Eindhoven.

10.56 Vitamine D

Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D helpt om Covid-19 te voorkomen, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dit wordt hier en daar wel stellig beweerd. Maar de Gezondheidsraad zegt dat nu niet kan worden beoordeeld of vitamine D-supplementen bijdragen.

10.35 AstraZeneca ook naar Duitse ouderen

De Duitse toezichthouder maakt naar verwachting binnen enkele dagen de weg vrij voor het inenten van ouderen met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn, die uitlegde dat uit gegevens uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het middel ook bij ouderen „erg goed” werkt.

In Duitsland krijgen momenteel alleen mensen onder de 65 jaar het AstraZeneca-vaccin. De achterliggende reden is dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

In Duitsland blijven veel doses van het AstraZeneca-vaccin op de plank liggen, ook omdat sommige burgers liever ingeënt wil worden met vaccins die ze als effectiever zien. Andere Europese landen kampen met vergelijkbare problemen.

09.58 - Al vroeg druk bij kapper

Onze verslaggever was in alle vroegte bij een kapper in Rotterdam. „Ik heb mijn kapper echt gemist en mijn haar heeft zeker wat aandacht nodig. Die gespleten haarpunten kunnen echt niet”, vertelt de 21-jarige Evita Paas

09.05 - Rico Verhoeven slaat werkloosheid neer

Kickbokser Rico Verhoeven kreeg zoveel berichten via sociale media van volgers die hun baan zijn kwijtgeraakt in de coronacrisis, dat hij besloot hier iets aan te doen.

08.43 - ’Texas 100 procent open’

Steeds meer Amerikaanse staten versoepelen hun lockdownmaatregelen. Michigan maakte bekend dat vanaf vrijdag meer mensen toegelaten mogen worden in restaurants en andere bedrijven. Texas gaat volgens gouverneur Greg Abbott zelfs voor ”100 procent” open.

De zuidelijke staat met 29 miljoen inwoners haalt onder meer een streep door de mondkapjesplicht. Ook vervallen volgende week beperkingen voor bedrijven, schrijven Amerikaanse media. Texas gaat daarmee verder dan andere staten die coronamaatregelen versoepelen.

In de VS hebben inmiddels ruim 50 miljoen mensen in elk geval één dosis van een coronavaccin gehad. Dat komt neer op ruim 15 procent van de bevolking, schrijft The Washington Post. President Biden heeft aangekondigd dat alle volwassen Amerikanen eind mei gevaccineerd kunnen zijn.

Ook sommige andere staten wachten dat niet af. De mondkapjesplicht wordt ook geschrapt in Mississippi en in Massachusetts kunnen restaurants weer helemaal open. Staten hebben zelf veel zeggenschap over hun gezondheidsbeleid. Daardoor zijn er soms grote regionale verschillen.

08.30 - Explosie in teststraat

Bij de teststraat van de GGD in het Noord-Hollandse Bovenkarspel is woensdagochtend iets voor 07.00 uur een explosief afgegaan.

08.18 - Sporten

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

De partijen halen in de advertentie onder meer een onderzoek van Ipsos aan. In januari meldde het onderzoeksinstituut dat een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de coronacrisis, met gemiddeld 5,6 kilo. „De sportsector in Nederland ligt bijna stil. Terwijl sport en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de vitaliteit”, schrijven de deelnemende adverteerders, die vervolgens de goede dingen opsommen waar sport voor zorgt. „Met sport en bewegen komen we gezond de coronacrisis uit.”

08.01 Vitamine D

De Gezondheidsraad brengt woensdagochtend een advies uit over de waarde van vitamine D bij de preventie van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en luchtweginfecties.

Er is nogal wat discussie over de werking van vitamine D bij het voorkomen van Covid. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de mogelijke rol van deze vitamine bij het voorkomen van Covid-19.

Het onderzoek ging niet over de vraag of vitamine D-supplementen helpen bij de klinische behandeling van Covid.

07.54 - Steun Duitsers voor maatregelen slinkt fors

Bondskanselier Angela Merkel overlegt weer met de zestien Duitse deelstaatpremiers over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Ze wil volgens Duitse media de lockdown verlengen tot 28 maart, ondanks een grote maatschappelijke roep om versoepelingen. Ze zou de bittere pil willen vergulden met het mogelijk maken van meer persoonlijke contacten en met de heropening van onder meer bloemenwinkels, boekhandels, tuincentra, tattooshops en nagelsalons. Kappers zijn deze week al weer aan het werk gegaan.

De huidige lockdown loopt zondag af en een recente peiling stelt dat nog slechts 26 procent van de ondervraagden achter strenge coronamaatregelen staat. Bij het opleggen van de laatste lockdown half december was dat percentage nog 73.

7.32 Verveling

Steeds meer studenten grijpen uit verveling naar drank en drugs.

07.13 - Saba vaccineert snel

De overheid van Saba heeft dinsdag laten weten dat na een hele week vaccineren meer dan 85 procent van de volwassen bevolking een inenting heeft gekregen tegen corona. Het gaat in totaal om 1328 personen, meer dan 70 procent van de totale bevolking van het kleinste Caribische eiland van het Nederlandse Koninkrijk.

De vaccinatiecampagne begon maandag 22 februari, nadat Nederland drie dagen eerder 1500 Moderna-vaccins had afgeleverd, en verliep voorspoedig. Volgens de overheid van Saba heeft het nu de hoogste vaccinatiegraad binnen het Koninkrijk en heeft het ook wereldwijd een van de hoogste dekkingen. Het eiland wil op 1 mei opnieuw opengaan voor toerisme. Over enkele weken komt naar verwachting de volgende lading Moderna-vaccins.

De voortvarendheid van Saba is in vergelijking met andere Caribische eilanden van het Koninkrijk indrukwekkend. Curaçao, dat sinds 24 februari vaccineert, heeft zo’n 160.000 inwoners. Tot nu toe zijn daar tweeduizend mensen gevaccineerd. Sint Eustatius, met iets meer dan drieduizend inwoners vergelijkbaar met Saba, telde afgelopen maandag - een week na het begin van de vaccinatieronde - veel minder gevaccineerden, namelijk 681.

06.52 Recordsterfte Brazilië

In Brazilië is in de afgelopen 24 uur een recordaantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. De autoriteiten registreerden in het afgelopen etmaal zeker 1641 personen die aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden.

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft al meer dan een kwart miljoen sterfgevallen als gevolg van het longvirus geregistreerd. Alleen in de Verenigde Staten overleden meer coronapatiënten, ruim een half miljoen. Het laatste Braziliaanse recordaantal corona-gerelateerde sterfgevallen in een etmaal dateerde van eind juli, toen er 1595 overlijdens werden gemeld.

De huidige golf van besmettingen in Brazilië wordt door onderzoekers in verband gebracht met de feestdagen van eind 2020 en carnavalsvieringen die ondanks verboden in veel deelstaten plaatsvonden.

06.35 Stijging Duitsland

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben fors meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan dinsdag. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in het afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Dinsdag meldde het RKI nog bijna 4000 nieuwe besmettingen, een daling ten opzichte van de ongeveer 4700 gevallen van maandag. In totaal is het coronavirus tot dusver bij 2.460.030 personen in Duitsland vastgesteld.