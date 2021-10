Man schiet met alarmpistool na overlast van feestje in Roosendaal

Rond 3.10 uur kreeg de politie meerdere meldingen over een schietincident aan de Enclaveberg in de Brabantse plaats. Getuigen verklaarden dat de verdachte met een vuurwapen in de lucht had geschoten, doordat hij overlast ervaarde van een feestje in de buurt van zijn woning.

Tijdens het doorzoeken van zijn woning werd een vuurwapen gevonden. Het bleek te gaan om een alarmpistool. De man is aangehouden wegens overtreding van de wet wapens en munitie en is meegenomen naar het politiebureau.

Ziekenhuis

De politie meldde eerder dat er ook twee gewonden zouden zijn aangetroffen. Deze bleken echter niet te zijn verwond door het wapen van de verdachte. Een van de gewonden zou tijdens het feestje zijn mishandeld. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. Of de eigenaar van het alarmpistool ook betrokken was bij deze mishandeling is niet bekend.

Een tweede man werd later in de nacht aangehouden in dezelfde straat. Hij was onder de invloed van alcohol en gedroeg zich opstandig tegenover de agenten. De 29-jarige man is vervolgens aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Hij leek gewond te zijn, maar na onderzoek blijkt dat zijn verwondingen niets te maken hadden met het eerdere incident.