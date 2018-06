'Dochter Mandela roept familie bijeen'

De website van de krant The Sowetan meldde dinsdag dat Makaziwe de familie voor het bespreken van „gevoelige aangelegenheden” bijeen heeft geroepen.

In Qunu, ongeveer 700 kilometer ten zuiden van Johannesburg, werd Mandela in juli 1918 geboren. Hij geldt als de architect van de vreedzame overgang van een blank minderheidsregime naar een regering van de zwarte meerderheid, aangevoerd door Mandela's Afrika Nationaal Congres (ANC). Hij was president van april 1994 tot juni 1999.