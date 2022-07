Jongen (16) vast voor schietpartij in Rotterdamse wijk Feijenoord

Financieel

Forse groei aanvoer kolen en vloeibaar gas bij overslag in haven Rotterdam

Via de Rotterdamse haven zijn in het eerste halfjaar iets meer goederen vervoerd dan een jaar eerder, ondanks de Russische inval in Oekraïne. In Europa's grootste haven werd onder andere meer Russische ruwe olie overgeslagen dan een jaar eerder, maakte Havenbedrijf Rotterdam bekend bij zijn halfjaar...