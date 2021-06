Twaalfjarige inbreker vuurt met kalasjnikov op sheriff

De tieners vonden wapens in de woning in de plaats Enterprise, die ze gebruikten tegen de politie die was gewaarschuwd door buren die glas hadden horen breken. In het vuurgevecht raakte het eveneens schietende meisje gewond nadat ze een geweer op de agenten had gericht.

De 12-jarige, gewapend met een AK-47 (kalasjnikov), gaf zich even later „eindelijk” over, aldus de politie. Geen van de hulpsheriffs raakte gewond in het vuurgevecht dat in totaal 35 minuten duurde, maar dat had anders kunnen lopen. Naast het machinegeweer lagen er in het huis een pistool, een shotgun en veel munitie.

Het meisje is na een operatie in stabiele toestand. Het duo, dat was weggelopen uit een kindertehuis van de methodistische kerk in Enterprise, zal worden aangeklaagd.