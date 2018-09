Nederlanders Zuid-Afrika milder over Mandela

De 65-jarige Hanny van Emmerik is wat meer aarzelend in loftuitingen. Van Emmerik is bestuurslid van Oranjehof, een Nederlands bejaardentehuis in Johannesburg waar de verslechterende toestand van Mandela volgens haar niet echt beroering wekt. Van Emmerik stelt vast dat ook de bewoners van de Oranjehof milder zijn geworden en nu wel willen toegeven dat Mandela een grote bijdrage heeft geleverd aan het Zuid-Afrika zonder apartheid.

'Magie van Mandela'

Vijftiger Mark Buwalda, IT-specialist, is een typische vertegenwoordiger van de vele duizenden Nederlanders die zich sinds 1990 doorgaans met succes in Zuid-Afrika vestigden. Hij kan zich de 'Magie van Mandela' nog goed herinneren. „Dat is inmiddels flink wat jaren geleden. Wij zijn nu bezig afscheid te nemen van iemand die geen stempel meer drukte op de ontwikkelingen in het land”, aldus Buwalda.

Volgens Buwalda zijn inmiddels alle onheilsvoorspellingen over Zuid-Afrika dat ten prooi zou vallen aan geweld en anarchie als Mandela sterft, verstomd. Nog maar enkele jaren geleden werd dat soort verhalen in bepaalde blanke gelederen tamelijk serieus genomen. „Vergeet niet dat Mandela juist zelf - door zijn terugtreden en door zich niet langer uit te laten over politieke aangelegenheden - er al aan heeft bijgedragen dat het land nog bij zijn leven in het 'post-Mandela'-tijdperk is beland.”

Emotioneel

Mandela's overlijden zal volgens Buwalda dan ook vooral een emotioneel gebeuren worden. „Ik ben erg benieuwd hoe de ANC-partijbonzen die rouw gaan aanpakken: of ook de blanken oprecht in het verdriet om Mandela mogen delen.”