Vakantieganger dupe van bezuinigingsdrift

Door de bezuinigingwoede op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben al veel ambassades en consulaten hun deuren gesloten en zullen nog dit jaar ook de posten in Zambia, Guatemala, Nicaragua en Bolivia worden opgeheven. Vanaf 2000 zijn daarmee in totaal al 23 vertegenwoordigingen gesloten.

Behoefte

„De kans is groot dat daardoor in bepaalde landen honoraire consuls zijn of worden aangesteld die geen Nederlands spreken, terwijl landgenoten in nood juist behoefte hebben om hun emoties in hun eigen taal met hulpverleners te delen en vragen te stellen”, zegt predikant-directeur Peter Middelkoop van de stichting Epafras die hulp biedt aan gedetineerden in het buitenland.

WK

„Dat zal vaker gaan voorkomen. Alleen al in Zuid-Amerika, waar ons land in steeds minder landen is vertegenwoordigd, zal dit probleem gaan spelen. Juist in het continent waar buiten Europa om de meeste Nederlanders gevangen zitten. Met het oog op het WK voetbal volgend jaar in Brazilië en de Olympische Spelen daar in 2016 een verontrustende gedachte, want veel landgenoten zullen dan een trip door dat werelddeel maken”, voorziet Middelkoop.

Paspoort

De ANWB, die landgenoten in het buitenland helpt als ze op hun vakantiereis in problemen komen, betreurt de opheffingen. „Wij kunnen gelukkig veel zelf regelen, maar als er overheidssteun nodig is bij onder andere het verlies van een paspoort merken we dat het lastiger wordt zaken voor elkaar te krijgen”, reageert Markus van Tol.

Berlijn

Dat ondervond ook de in Zwitserland woonachtige Rood Koolen. Voor het aanvragen voor een nieuwe ID-kaart kon de Nederlander niet langer terecht op het consulaat in Basel of Zürich, maar kwam hij uit in Bern. Zijn nieuwe kaart kwam na lang wachten echter uit Berlijn. „Ik heb nu een kaart waarop je nauwelijks kan lezen dat ik Nederlander ben, welke is uitgegeven door de ambassade in Berlijn terwijl ik in Zwitserland woon.”

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt de problemen, maar zegt dat landgenoten in het uiterste geval bij het ontbreken van een Nederlandse diplomatieke post voor hulp naar een ambassade van een ander EU-land kunnen gaan dat er wel vertegenwoordigd is.

Export

Ook MKB-Nederland maakt zich grote zorgen. Voorzitter Hans Biesheuvel: „Je kunt niet straffeloos 40 miljoen euro weghalen bij ambassades, consulaten en handelskantoren. Heel onverstandig, want de BV Nederland moet het nu juist van de export en internationale handelsrelaties hebben. Dit wordt voelbaar, want de bemensing op de posten, daalt in totaal met een derde van 1500 naar 1000. Ik vind het een vreemde actie, want het regeerakkoord rept immers ook van het grote belang van export. Voor het eerst heeft Nederland een minister van Buitenlandse Handel. Dat is goed, maar dan moet je die ook instrumenten geven om hier een succes van te maken.”