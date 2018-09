Politieke schietpartij Albanië bij verkiezing

De overleden man is de 53-jarige Gjon Pjeter Gjoni, een activist van de Socialistische Partij uit de huidige oppositie. Mhill Fufi, een parlementskandidaat van de huidig regerende Democratische Partij van minister-president Sali Berisha, raakte gewond, evenals een andere man buiten een stemlokaal.

Edi Rama, leider van de Socialistische Partij en tegenstander van Berisha, heeft zijn plannen gewijzigd en gaat nu naar Laç, de plaats in het noordwesten van Albanië waar de schietpartij plaatsvond.

Volgens partijgenoot Iliar Meta valt het incident te wijten aan de politie, die meedoet aan het ,,manipuleren van stemmen'' en het samenwerken met ,,bandieten en criminelen om stemmers op de oppositie te intimideren'', zei hij zondag in een persconferentie in Laç. Huidig minister-president Berisha kan niet vertrekken zonder geweld en bloedvergieten, aldus Meta. ,,We verdedigen elke stem, dus ik roep iedereen op om te gaan stemmen."

Zondag gaan zo'n 3.2 miljoen Albanezen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezing wordt als een test gezien om te kijken hoe volwassen het land is en of toetreding tot de Europese Unie al in zicht komt. Twee eerdere verzoeken zijn al afgewezen door de EU. De eerste verkiezingsuitslagen worden maandag pas verwacht.

Volgens een eerste opiniepeiling zou de socialistische oppositie kunnen rekenen op 52 tot 56 procent van de stemmen. De regerende Democratische Partij van Berisha zou niet verder komen dan 39 tot 43 procent van de stemmen. Op basis hiervan verklaarde Rama zondagavond al te hebben gewonnen. Maar Berisha ontkende dat en zei dat zijn alliantie had gewonnen. In het verleden bleken opiniepeilingen in Albanië vaak niet betrouwbaar.