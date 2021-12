Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe verdachte Mallorca-geweld: Hilversummer (18) moet in januari voor rechter verschijnen

Door Maarten Kolsloot Kopieer naar clipboard

De boulevard van El Arenal op Mallorca. Ⓒ opsporing verzocht

HILVERSUM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een negende verdachte in beeld voor het geweld op Mallorca deze zomer. In de vroege ochtend van 14 juli raakte Waddinxvener Carlo Heuvelman daarbij fataal gewond. Tot nu toe waren acht Hilversumse jongens, allen tieners, in beeld als verdachte. Een belangrijke getuige die wordt gezocht, is nog altijd niet gevonden.