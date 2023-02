Israëlische luchtaanvallen op doelen in de Gazastrook

Een paar uur eerder had het Israëlische leger gezegd dat het een vanuit de Gazastrook afgevuurde raket had onderschept. Die was op weg naar de stad Sderot, in het zuiden van Israël aan de grens met de Gazastrook, waar alarmsirenes waren afgegaan. De strijdersgroep genaamd Lions' Den heeft die aanslag inmiddels opgeëist. De groep bestaat voornamelijk uit jonge mannen van verschillende gewapende facties in de stad Nablus.

De eerste Israëlische aanvallen waren gericht op een trainingscentrum van de al-Qassam Brigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse islamitische beweging Hamas, in het vluchtelingenkamp al-Maghazi in centraal Gaza.

Een verslaggever van persbureau AFP zag dat na die Israëlische aanvallen twee nieuwe raketten vanuit de Gazastrook op Israël werden afgevuurd. Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een seculiere Palestijnse gewapende groep, beweerde "een spervuur van raketten te hebben uitgevoerd als reactie op de zionistische agressie in de Gazastrook".

Een daaropvolgende tweede ronde van Israëlische luchtaanvallen was volgens lokale veiligheidsbronnen gericht op een ander trainingscentrum van de al-Qassam Brigades, ten zuidwesten van Gaza-stad.