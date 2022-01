Vrouwenquotum flauwekul? ’Mannen zijn bang hun machtspositie te verliezen’

Het is een veelgehoord thema de afgelopen jaren: het vrouwenquotum. Ook in het nieuwe kabinet zijn bewust meer vrouwen geselecteerd dan voorheen. Brussel pleit bij monde van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Die stelling roept de nodige emoties en weerstand op, ook bij sommige vrouwen die zich erdoor betutteld voelen. Voor velen geldt: kies de beste gekwalificeerde voor een functie, ’man of vrouw moet niet uitmaken.’

Een van de lezers van de Kwestie spreekt van ’onzinnige wetgeving’. „Ik ben bang dat het op een soort vleeskeuring uitdraait, als er geen geschikte vrouw voor de functie gevonden kan worden.” Ook andere lezers sluiten zich daarbij aan. „Je moet gewoon de beste op de juiste plek hebben. Man of vrouw. Maar om te bepalen dat het per se een vrouw moet worden als er een beter gekwalificeerde man is, dat vind ik een heel verkeerd iets. Als je dat over de breedte gaat volhouden, krijgen we middelmaat.”

Maar volgens Awkut Hèpap zijn ’de reacties van de heren’ veelzeggend. „Ze zijn vrijwel zonder uitzondering uiterst bang dat hun eigen toch al zo povere positie op de arbeidmarkt gevaar loopt, terwijl die angst volstrekt misplaatst is want de vrouwenquotum discussie gaat over topfuncties. Zo zie je maar weer.”

EM gaat daarop door. „Er zitten veel mannen op functies waar ze niet geschikt voor zijn. Kijk naar het geblunder in de afgelopen kabinetten. Nooit wordt bij hen de opmerking gemaakt dat het blunderende mannen zijn. Bij vrouwen wordt vaak het vrouw-zijn betrokken wanneer het om prestaties gaat.”

Jantje Muijsje Junior vindt het belangrijk dat vrouwen ’voldoende mogelijkheden moeten hebben om topfuncties te bereiken’. „Wanneer de top van organisaties mannenbolwerken blijven, is het verstandig om te kijken wat daar de oorzaak van is.”

Gedachten-politiek

Lezer Ronald stelt dat regeringen terughoudend moeten zijn in juridische dwang op dit punt. „Percentages op de werkvloer zijn niet noodzakelijkerwijs indicaties voor kans-ongelijkheid. Misschien wel voor uitkomst-ongelijkheid. Maar dat laatste kan vele oorzaken hebben, zoals geschiktheid, vraag-aanbod, cultuur. Laat ons oppassen voor wetgeving gedreven door gedachten-politiek.”

„Je kunt in zijn algemeenheid niet zeggen, dat evenveel mannen als vrouwen hogere functies moeten bekleden”, schrijft Hoogvlieger. „In de sectoren zorg en onderwijs zijn nu al meer vrouwen dan mannen werkzaam, ook in de hogere functies. De vervoerssector en de bouw zijn weer echte bastions voor mannen. Vrouwen moeten geen streepje voor krijgen bij het solliciteren naar leidinggevende banen.”

Een andere lezer vraagt zich af: waarom alleen een vrouwenquotum? „Er zijn nog tientallen andere gendergerelateerde groepen. En nog eens honderden andere meer- en minderheden qua afkomst, ras, cultuur en handicap. Ze verdienen allemaal een quotum.”