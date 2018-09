Astronomische zomer start koel

Vanavond en vannacht is het bewolkt en zijn vooral in de avond perioden met buiige regen. De minima komen uit rond een graad of 12.

Morgen wordt het weerbeeld negatief beïnvloed door een lagedrukgebied ten westen van Nederland. Vrijwel de hele dag komen buien voor met daarbij kans op onweer. Tussendoor zijn korte perioden met wat zon. Met gemiddeld 18 graden is het veel te koel voor de tijd van het jaar. Daarbij waait een meest matige zuidwestenwind.

Na het weekend neemt de neerslagkans geleidelijk wat af. Een hogedrukgebied positioneert zich ten westen van Europa en gaat buiigheid tegen. De positie van het hoog brengt ons echter wel aanvoer van lucht uit het noorden. De temperatuur blijft dan ook aan de lage kant, de 20 graden grens wordt met moeite bereikt. Zomerweer is voorlopig ver weg.