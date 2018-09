Dronkeman scheurt door Tilburg

De 39-jarige man wist 178 kilometer per uur te rijden op een weg waar je maximaal 80 mag, in een poging aan de politie te ontkomen. Ook in een woonwijk, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, ging het rond half 5 's nachts veel te hard. De man werd uiteindelijk opgepakt in de straat waar hij zelf woont.

Daar bleek dat hij ook nog eens 2500 euro aan openstaande boetes moest betalen.