'Je blijft van onze examens af'

„We gaan voluit door met het onderzoek en ook het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om fraudeurs te pakken”, zegt Steur. Zo rekent de inspectie in het najaar alle cijfers van alle scholen in Nederland door.

„We zullen alert zijn op opvallende patronen. Ook als we er dan nog achter komen dat leerlingen fraude hebben gepleegd mogen ze hun diploma inleveren. Sterker, nog tot vijf jaar na de uitreiking kan het diploma worden ingetrokken”, zegt Steur.

De diefstal van de examens op de Ibn Ghaldounschool leidde onder meer tot het besluit van de inspectie de uitslag van het vmbo-examen economie met een dag uit te stellen. Die beslissing viel Steur erg zwaar. „Daarmee gaf je toch een signaal naar het hele land dat we niet weten of het goed zit”, zegt Steur. De hoofdinspecteur bracht het nieuws persoonlijk over aan de ouders van leerlingen van de Ibn Ghaldounschool.

Dat leerlingen van de Rotterdamse school die niets met de fraude te maken hadden hun examen toch moesten overmaken noemt Steur „verschrikkelijk sneu”. Toch hoopt hij dat ze beseffen dat ze anders een 'besmet' diploma hadden gekregen. „Op deze manier zijn de diploma's van de Ibn Ghaldounschool boven elke twijfel verheven”, zegt de hoofdinspecteur.

Over de Rotterdamse school waar de 27 werden gestolen wil Steur geen kwaad woord kwijt. „Die school heeft inderdaad een geschiedenis. Maar ik heb de overtuiging dat zij het afgelopen jaar hard hebben gewerkt om zaken te verbeteren”, zegt hij. Onderzoek moet nog wel uitwijzen of docenten geweten hebben van de diefstal, want de vraag leeft nog steeds hoe het mogelijk was dat leerlingen ongemerkt examens konden wegnemen uit gesealde pakketten examens. „Dan kun je je afvragen of er sprake was van onachtzaamheid bij leraren of dat de dieven de pakketten zo goed hebben gerepareerd dat het niet zichtbaar was”, aldus de hoofdinspecteur.

Steur legt in oktober zijn functie als hoofdinspecteur neer om voor een andere organisatie te gaan werken. Het spijt hem niet dat hij de grootste examenfraude ooit als inspecteur heeft moeten meemaken. „De inspectie is er voor om het systeem goed te laten functioneren en ik ben dankbaar dat ik daarin een rol heb kunnen spelen”, zegt Steur. Ook hoopt hij met zijn optreden een duidelijke boodschap te hebben afgegeven. Steur: „Je blijft van onze examens en diploma's af”.