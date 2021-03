Kamerdebat ’verkennersgate’ uitgesteld naar morgen

De Kamer had gevraagd om álle stukken rond de formatie, inclusief sms’jes, whatsapp-berichten, e-mails en gespreksverslagen, en wel vóór 18.30 uur. Nu dat niet is gelukt, wordt het debat doorgeschoven naar donderdag.

Demissionair premier Rutte had nog voorgesteld om zijn eigen gespreksverslag openbaar te maken en om de Kamervoorzitter de overige verslagen te laten controleren op de naam van Pieter Omtzigt en alleen die passages openbaar te maken. „Je zet druk op collega’s die er vertrouwen in hebben dat die gesprekken vertrouwelijk zouden zijn”, redeneert Rutte. Hij zegt zich ’grote zorgen’ te maken nu gesprekken die in vertrouwelijkheid zijn gevoerd, openbaar worden. Hij vreest dat toekomstige gesprekken daardoor in het gedrang komen, waardoor de formatie langer duurt.

Het was een ultieme poging nog iets van de vertrouwelijkheid te redden die door de ontplofte verkenning sowieso al ernstig was geschaad. De meeste andere fractieleiders hadden er echter geen bezwaar tegen om alle stukken openbaar te maken. Alleen SGP-leider Van der Staaij en CU-leider Segers gingen mee in Ruttes redenering.

Gewraakte notitie inmiddels wel verschenen

Reden voor het debat was een deels uitgelekte notitie over de eerste ronde van de verkenning vorige week. Toenmalig verkenner Ollongren droeg die open en bloot onder de arm toen zij werd gefotografeerd op het Binnenhof. Vooral een opmerking over een mogelijke ’functie elders’ voor het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt, als het CDA zou deelnemen aan een nieuw kabinet, wekte veel woede en verbazing.

De twee verkenners legden daarop hun functie neer en werden opgevolgd door de ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Op aandringen van de Kamer zouden zij woensdag nog wel tekst en uitleg komen geven over de gang van zaken. Maar een meerderheid van de Kamerleden wilde eerst alle stukken toegestuurd krijgen.

De gewraakte notitie waarop voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een ’functie elders’ werd genoteerd, is inmiddels wél volledig verschenen. Daaruit blijkt ook dat VVD en D66 zich al opwarmden om het CDA erbij te halen als derde partij. „Persoonlijk contact MR (Mark Rutte) en SK (Sigrid Kaag) op punt verkenners en punt deelname kabinet door CDA”, zo valt te lezen. Ook is er kennelijk bezorgdheid over de ’stabiliteit’ van de CDA-fractie. Bovendien blijkt dat GL ’graag’ wil aanschuiven.

Over het onderwerp ’migratie’ staat iets opvallends over de inbreng van GL. Dat zat 2017 aan de formatietafel, maar liep daar uiteindelijk van weg omdat er met het voornemen om meer migratiedeals te sluiten zoals met Turkije door een 'principiële ondergrens' was gegaan. „Vorige keer zat het vast op allerlei deals in de EU, die deals zijn er nooit gekomen.” En: „Wij zijn niet van plan dat op te spelen, zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen, route Europa volgen.”

Van het CDA is geen inbreng terug te vinden in de stukken. Dat komt volgens partijleider Wopke Hoekstra omdat hij ’geen inhoudelijk gesprek’ heeft gevoerd. Hij wijst erop dat de VVD en D66 door twee verkenners aan te stellen al samen een ’liberaal motorblok’ hebben gevormd. ’En ik heb in dat gesprek aangegeven dat ik geen toegevoegde waarde zie in praten over daarbij aanschuiven.’ Uit de stukken blijkt dat partijleiders Rutte (VVD) en Kaag (D66) het CDA er vanzelfsprekend bij willen hebben.