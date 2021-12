Mysterieuze doos vol geld duikt via de post op bij universiteit

De doos was in november vorig jaar opgestuurd naar het hoofd van de faculteit. Die opende het uiteindelijk pas negen maanden later en ontdekte dat het pakket was gevuld met briefjes van 50 en 100 dollar. De afzender schreef in een brief dat hij of zij zelf gestudeerd heeft aan de City College en inmiddels een „lange en productieve” loopbaan in de wetenschap achter de rug heeft.

De universiteit ontvangt vaker grote donaties, maar niet in de vorm van dozen vol cash. De instelling stopte het geld in een kluis en schakelde de autoriteiten in. Die concludeerden dat het geld afkomstig was van meerdere banken in de staat Maryland. Er leek geen verband te zijn met criminele activiteiten. Het lukte niet om de afzender op te sporen.

Vertrouwen

De universiteit besloot uiteindelijk deze maand om de gift formeel te accepteren. Het geld wordt gebruikt om beurzen voor studenten mee te bekostigen. Dokter Vinod Menon, het hoofd van de faculteit natuurkunde, verbaast zich nog steeds over het feit dat de zware gelddoos maandenlang in de postkamer heeft gestaan. „En dat het überhaupt met de post is verstuurd. Deze persoon heeft een enorm vertrouwen in het systeem.”