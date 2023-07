Lekker ritje: beschonken bestuurder jakkert zonder banden over A10

Agenten rukten uit. „Maar de tipgever kon de automobilist niet blijven volgen en daardoor hadden de agenten geen idee waar de automobilist was gebleven”, schrijft de politie.

Agenten konden uiteindelijk via krassporen op de weg de geparkeerde auto terugvinden, die voor een woning ’vakkundig’ geparkeerd stond. Op zijn velgen. Toen de politie aanbelde, bleek hij ook nog eens dronken te zijn.

Helaas was er zoveel tijd verstreken én was er geen signalement van de bestuurder bekend. „Hierdoor konden we juridisch niet bewijzen dat hij ook de daadwerkelijke bestuurder was geweest”, aldus de politie.

Ook Rijkswaterstaat doet geen aangifte, de schade aan het wegdek viel volgens hen wel mee.