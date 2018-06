Getuige vastgoedfraude wil verhoren voorkomen

De zaak tegen de Kerkraadse huisjesmelker Joep J. en verschillende medeverdachten dreigde stuk te lopen, omdat de rechtbank verklaringen van kroongetuige Pascal H. wil zien terwijl hij heeft afgedwongen dat ze in een kluis moeten blijven liggen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarom gesuggereerd om getuigen te laten verklaren over de inhoud ervan. „Maar als de kluisverklaringen geheim zijn dan is praten over de inhoud ook verboden”, beargumenteert Marchal.

De rechtbank ging in maart akkoord met het horen van mensen van politie en justitie over de verklaringen. De voltallige verdediging reageerde furieus en beschuldigde de rechters van partijdigheid. De zaak werd stilgelegd voor een afkoelingsperiode.

Maandag staat een weer een zitting gepland.

Tegen Joep J. is in december 2,5 jaar celstraf geëist. Volgens het OM blijkt uit jarenlang onderzoek (codenaam Landlord) dat hij rijk is geworden door vastgoed- en belastingfraude, witwassen, oplichting en het faciliteren van wietkwekerijen.