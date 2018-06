Terugroepactie verdacht vlees Oss afgerond

De vleesverwerker zou paardenvlees als rundvlees hebben verkocht. De NVWA riep in Nederland 3000 ton vlees en vleesproducten terug. Selten verkocht tussen 1 januari 2011 en 15 februari 2013 in totaal zo'n 50.000 ton vlees in binnen- en buitenland.

Van die 50 miljoen kilo is het overgrote deel in de voedselketen terechtgekomen. 21.800 ton is geleverd aan Nederlandse afnemers, de rest is verkocht aan Europese bedrijven. Volgens Dijksma kan 'redelijkerwijs' worden aan genomen dat het vlees inmiddels is geconsumeerd. Zo'n 1500 ton is in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en ligt in een koelcel.

In totaal ontvingen 1871 Nederlandse afnemers vlees van Selten, waaronder tussenhandelaren en eindschakels als horeca en supermarkten. Er waren 132 directe afnemers, die van de NVWA het vlees moesten traceren en van de markt halen. Van twee bedrijven was de administratie niet beschikbaar omdat ze failliet zijn gegaan.

Het vlees dat aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldeed, kan alsnog gebruikt worden. De NVWA heeft aangekondigd de bedrijven de komende maanden te blijven controleren.

Het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) loopt nog. Selten wordt verdacht van valsheid in geschrifte en misleiding.