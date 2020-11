Dochter (19) Guinness-familie overlijdt op feestavond

31 juli vond er een barbecue plaats bij het huis van de familie. De 19-jarige Honor had op het feest niet gedronken, ze ging liever in de jacuzzi met twee vriendinnen.

Rond 23.00 uur besloot ze baantjes te gaan trekken in het zwembad. Maar, dat ging helemaal mis. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk, maar kort nadat ze aanstalten had gemaakt, werd de tiener door haar 15-jarige broertje bewusteloos aangetroffen op de bodem van het zwembad. De jongen riep om hulp en dook het bad in om haar er uit te halen.

Familieleden hebben geprobeerd het meisje te reanimeren terwijl ze op de ambulance wachtten. In het ziekenhuis bleek ze een gebroken schouder en hersenletsel te hebben. Zes dagen later overleed zij.

Onderzoek

Om te achterhalen wat er is gebeurd, is er door de politie een onderzoek in gang gezet. Nu, maanden later, is het nog altijd een raadsel wat er met de tiener is gebeurd.

Er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s. Het zou kunnen dat het meisje haar hoofd heeft gestoten toen zij het water in dook of het kan zijn dat ze uitgleed. Een lijkschouwer oordeelde deze week dat het ’hoe dan ook een tragisch ongeluk’ moet zijn geweest.

"Ze zat zo vol van plezier"

In een emotioneel eerbetoon laat de familie van Honor zaterdag weten dat ze nu proberen verder te leven zonder ’de engel van de familie’. „We hebben een dochter en zus verloren die onnoemelijk veel licht en vreugde in ons leven bracht. Ze zat zo vol van plezier, vriendelijkheid en avontuur.”

Ook zegt de familie: „Ze had de gave om mensen dichter bij elkaar te brengen en hen goed te laten voelen.”

Laatste wens in vervulling

Daarnaast laten Rupert Uloth en Lady Louisa Jane Guinness aan MailOnline weten dat ze organen van hun dochter hebben gedoneerd. Daarmee zou de laatste wens van Honor in vervulling zijn gegaan.

,,Volgens doktoren zal ze zo vier levens kunnen redden en het leven van zeker tien anderen beter kunnen maken”, aldus de ouders van het overleden meisje.

Vloek op familie Guinness

Met het overlijden van Honor Uloth lijkt het erop dat ’de vloek van de familie Guinness’ opnieuw heeft toegeslagen:

Arthur Guinness, die in 1759 de Guinness-brouwerij oprichtte, kreeg 21 kinderen. Maar liefst elf van hen waren al gestorven voordat Arthur zelf overleed.

Veel kleinkinderen van Arthur Guinness werden alcoholisten, stierven in armoede of eindigden in zorginstellingen.

Walter Guinness, die sinds 1932 baron Moyne werd genoemd, was de zoon van Edward Cecil Guinness, die het grootste deel van de aandelen in de brouwerij bezat. Vader Edward was zo de rijkste man van Ierland op dat moment. Zoon Walter overleed in 1944 in Caïro: hij en zijn chauffeur werden vermoord door de leden van Lechi, een zionistische paramilitairen groepering. Eliahu Hakim en Eliahu Bet-Zuri werden beschuldigd van de moord op Walter Guinness. De twee werden in 1945 ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Tara Browne, een erfgenaam van Guinness, overleed in 1966 bij een auto-ongeluk. Zijn overlijden was een inspiratiebron voor het Beatles-nummer ’A Day in the Life’.

Lady Henrietta Guinness herstelde niet goed van een auto-ongeluk. Ze sprong in 1978 van een brug in Umbria, Italië. In datzelfde jaar overleed de vierjarige Peter Guinness bij een auto-ongeluk.