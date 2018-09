Voorbijgangers vangen peuter na val 5e etage

De slapende peuter was door haar ouders in het gebouw in Ninghai in het oosten van China achtergelaten. Toen ze wakker werd, kroop ze door het openstaande raam en viel naar buiten. Omdat ze huilde, merkten werknemers van een koeriersbedrijf in de buurt het meisje op en konden haar opvangen.

Twee mannen zijn door de redding lichtgewond geraakt. Het meisje hield er enkel een schaafwond aan over.