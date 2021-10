Vrouw gruwelijk toegetakeld door spinnenbeet: ’Ik dacht dat ik dood zou gaan’

Sherri Maddox maakte een kajaktocht over de Staunton-rivier, gelegen in de Amerikaanse staat Virginia, toen ze werd gebeten door de spin. De beet zelf deed geen pijn, waardoor ze toen nog niet realiseerde hoe ernstig de situatie was.

Hallucinaties

De volgende dag begon het pijn te doen, waarna Maddox besloot antibiotica te halen bij de apotheek. Op de derde dag begon ze zich zorgen te maken, vertelt Maddox tegen Fox 8 WFXR. „Ik dacht dat ik dood zou gaan, het deed zoveel pijn.”

Maar bij pijn alleen bleef het niet: op een gegeven moment moest de vrouw hallucineren en de zwelling werd al snel veel groter. De waanbeelden werden zelfs zo heftig, dat ze zich niet eens realiseerde dat ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. Achteraf hoorde Maddox dat deze hallucinaties kunnen ontstaan door spinnengif.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de vrouw was gestoken door een bruine kluizenaarspin, deze wordt ook wel een vioolspin genoemd omdat het lichaam van de bruine kluizenaar heel erg sterk op een viool lijkt.

De vrouw mocht het ziekenhuis na vijf dagen weer verlaten.

Blaar

De spinnenbeet van een bruine kluizenaarspin is pijnloos, maar het getroffen gebied kan na een paar uur rood en gezwollen worden. Meestal geneest de beet na drie weken zonder grote complicaties, maar in sommige gevallen breekt het gif zacht weefsel af. Dan wordt de huid blauw met een blaar in het midden.

De spinnen komen vooral voor in de Verenigde Staten en behoort tot een van de giftigste spinnen ter wereld.