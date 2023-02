OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 363 van de invasie LIVE | NAVO betreurt opschorten kernwapenverdrag door Rusland

Na bijna een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om nóg zwaardere, westerse wapensteun steeds luider. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra waarschuwt dat de oorlog in Oekraïne nog lang kan duren. Een nieuw Russisch offensief is inmiddels begonnen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.