Advocaat hoort: ’Joegoslaaf inhuren is niet duur...’

Dat blijkt uit een enquête van het Advocatenblad onder 675 advocaten uit alle rechtsgebieden. Het blad ondervroeg de raadslieden na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond. Bijna 60 procent van de ondervraagden zegt sindsdien meer na te denken over de risico’s van het vak, en 40 procent zegt daadwerkelijk voorzichtiger geworden te zijn.

Zo gaf een advocaat aan vaker in zijn achteruitkijkspiegel te kijken, en niet meer met de rug naar een raam te gaan zitten. Een ander liet zijn gegevens in de Gemeentelijke Basis Administratie afschermen.

Een derde van de strafadvocaten treft extra veiligheidsmaatregelen, of overweegt dat. Het ophangen van bewakingscamera’s wordt genoemd, maar ook alleen werken op afspraak, of het selectiever worden in het aannemen van zaken.

’Joegoslaaf inhuren’

Ruim de helft van de ondervraagde advocaten zegt dat bedreigingen en geweld richting advocaten de afgelopen vijf jaar is toegenomen in aantal en in ernst. Dat beperkt zich niet tot strafadvocaten. Ook andere specialisten, zoals advocaten die psychisch verwarde personen bijstaan, of mensen die verwikkeld zijn in een echtscheiding of faillissement, lopen aan tegen bedreigingen en geweld. Die uit zich meestal verbaal of schriftelijk - ,,Een Joegoslaaf inhuren is niet duur” -, maar een derde van alle advocaten krijgt te maken met fysiek geweld.

In sommige gevallen worden daarbij wapens gebruikt. Zo vertelde een advocaat die namens een moeder een straatverbod wist te krijgen voor haar agressieve zoon, dat die zoon op zijn kantoor verscheen met een mes. Hij wilde de advocaat ,,de strot doorsnijden”. Negen collega’s wisten de man tegen te houden, terwijl de advocaat zich in de bibliotheek achter een kast verschool. Andere advocaten kregen te maken met stenen door ruiten van het kantoor of hun auto, lijm die in sloten werd gespoten, stompen, kapotgescheurde kleding, of verbale dreigementen: ,,Er werd mij meegedeeld dat ik niet van mijn pensioen zou genieten, maar zou worden gevonden langs de kant van de weg met een gaatje in mijn hoofd.”

Noodnummer

Slechts een kwart van alle ondervraagden zegt nog nooit met bedreigingen of geweld geconfronteerd te zijn. De meeste dreigementen komen ofwel van de eigen cliënten, of van de tegenpartij. Soms zijn het familieleden van een cliënt.

Sinds kort is er een noodnummer dat bedreigde advocaten en rechters kunnen bellen. Zes van de tien ondervraagde advocaten vindt dat een prima beslissing. Drie op de tien zien het als een goede eerste stap, maar vinden dat er nog meer moet gebeuren.

Een enkeling vindt dat het schijnveiligheid biedt, omdat een dreiging vanuit de criminele hoek als het erom gaat gewoon in een daad wordt omgezet. En kritisch over de eigen collega’s: ,,Een potentiële dader die voortijdig wordt opgepakt staat zo weer op straat, nijver bijgestaan door een van onze collega’s die zich vorstelijk laat betalen met crimineel verworven geld.”