A2 naar Amsterdam na 1,5 uur weer open: nog veel fileleed

De gekantelde vrachtwagen blokkeert vijf rijstroken. Het verkeer moet over de vluchtstrook.

VINKEVEEN - De snelweg A2 in de richting van Amsterdam is deels weer open tussen Vinkeveen en Abcoude. De weg was in de ochtendspits ruim 1,5 uur volledig dicht door een gekantelde vrachtwagen. Pechvogels stonden daardoor tot wel twee uur in de file.