Toegezegde giften voor herstel Notre-Dame blijven achterwege

De aangekondigde gulheid blijkt twee maanden later in de praktijk tegen te vallen, melden Franse media. Circa 10 procent van het toegezegde geld is daadwerkelijk overgemaakt. Van de beloofde 850 miljoen euro is inmiddels 82 miljoen binnengekomen, berichten de instanties die zijn belast met de wederopbouw.

In de kathedraal woedde in april een grote brand. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bart Maat

De ’tegenvaller’ komt niet alleen door sponsors die beter beloven dan betalen. De grootste sponsors, de puissant rijke families Arnault en Pinault, die samen 300 miljoen hebben toegezegd, geven volgens Franse media alleen als er iets daadwerkelijk wordt gerestaureerd. Op die manier willen ze er zeker van zijn dat hun miljoenen aan de wederopbouw van de kathedraal worden besteed en niet aan andere zaken. Ze willen niet vooraf betalen.

Zodra meer wordt gedaan, komen weer meer giften binnen, zegt een van de betrokken instanties, de Fondation Notre-Dame.