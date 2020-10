Man zit 23 jaar in gevangenis voor stelen heggenschaar

Bryant jatte de heggenschaar in januari 1997 uit een garage in het Amerikaanse Shreveport. De man had eerdere veroordelingen op zijn naam staan, allemaal voor kleine vergrepen, en werd nog datzelfde jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, omdat rechters een serie-overtreder in hem zagen. Bryant heeft meerdere keren zijn straf geprobeerd aan te vechten, omdat hij die buiten alle proportie vond, maar hij kreeg afwijzing na afwijzing.

De man gaat nu een resocialisatieprogramma volgen, daarna gaat hij bij zijn broer wonen. Voorwaarden voor zijn vrijlating zijn dat hij bijeenkomsten van de AA bij moet wonen, een taakstraf moet uitvoeren en hij moet zich houden aan een avondklok.

„Meneer Bryant werd in de gevangenis gestopt in plaats van hulp te ontvangen voor zijn drugsprobleem” zo laat zijn advocaat aan NBC weten. „Hij heeft nu eindelijk een tweede kans gekregen.”

Op foto’s van het Louisiana Parole Project is te zien dat Bryant na zijn vrijlating getrakteerd werd op onder meer varkensribbetjes.