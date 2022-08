Jarige man (60) peddelt 12 uur opgepropt in uitgeholde pompoen: ’Geen knieën meer over’

In het bijna 400 kilo wegende gevaarte deed Duane er bijna 12 uur over om de peddeltocht naar Nebraska City te volbrengen. Hij zat 12 uur lang opgepropt in een oncomfortabele positie in het gevaarte: op zijn knieën.

Duane kweekte het ’bootje’ in zijn eigen tuin en spendeerde er vervolgens heel wat uren hakwerk aan. Vanuit zijn garage werd de loodzware pompoen op een trailer naar de rivier gebracht.

Duane doopte zijn ’schip’ SS Berta en om onderweg te kunnen drinken hakte hij ook de vorm van een bekerhouder uit de pompoen. Tijdens zijn reis werd Hansen gevolgd, voor het geval de pompoen zou gaan lekken of omslaan. Dat gebeurde echter niet: Duane dreef 12 uur lang kalmpjes mee met de Missouri-stroming en bleek zijn reddingsvest niet nodig te hebben.

„Ik ben de hele tocht niet één keer opgestaan of gaan zitten, dus mijn knieën doen nu nog pijn”, zei Hansen enkele uren nadat hij over de finish was gegaan. „Dit doe je één keer in je leven, niet vaker. Als mijn record ooit gebroken wordt, ga ik het echt niet opnieuw proberen. Verder dan dit ga ik niet komen.”

Het oude wereldrecord ’pompoenboot’ stond volgens CNN op ruim 41 kilometer en werd gevestigd in 2018. Een team rond Duane heeft zijn tocht vastgelegd en Guinness World Records gaat nu beoordelen of de recordpoging geldig is. Foto’s van de hachelijke onderneming werden op een gemeentewebsite geplaatst.