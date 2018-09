Advertentie 'wegenbelastingvrij' misleidend

Voor autobezitters heeft de belastingmaatregel grote financiële gevolgen. De ANWB pleit ervoor dat autofabrikanten, importeurs en dealers consumenten, die de aanschaf van een nieuwe auto overwegen, juist informeren. De einddatum van de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) van 1 januari 2014 moet dus in de advertenties worden genoemd.

Fiat, Kia en Toyota

Fiat is volgens de belangenclub een van de automerken die adverteren met de aanprijzing wegenbelastingvrij. Het gaat om de benzinevariant van de Panda. „Nu is dit model nog vrij van wegenbelasting. Maar vanaf volgend jaar betaalt de autobezitter tussen de 288 en 328 euro mrb per jaar”, weet de ANWB.

Volgend jaar 1000 euro aan wegenbelasting

Ook Kia en Toyota zetten de consument volgens de organisatie op het verkeerde been. Voor de wegenbelastingvrije Kia Rio diesel moet straks tussen de 1012 en 1076 euro mrb worden neergeteld. Voor eigenaren van een Toyota Prius benzine is dat tussen de 628 en 716 euro. Dat geldt niet voor de Prius plug-in, die is ook in 2014 en 2015 nog wegenbelastingvrij.

Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel wegenbelasting u betaalt voor uw type auto. Vanaf 2014 verdwijnt de huidige vrijstelling voor benzineauto’s met CO2-uitstoot tot 110 gr/km en dieselauto’s tot 95 gr/km. Alleen personenauto's die minder dan 50 gr/km uitstoten komen nog tot 2015 in aanmerking voor vrijstelling.