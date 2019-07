’Terrorist’ Binnenhof naar Pieter Baan Centrum

De Koninklijke Marechaussee arresteerde de verdachte, het Binnenhof werd de bewuste vrijdag ontruimd. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De man die op 8 februari op het Binnenhof werd aangehouden met twee vleesmessen in zijn rugzak is maandag op last van de rechtbank in Den Haag naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gestuurd voor een gedragskundige observatie. De rechtbank acht die opname noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat de verdachte, Ramon A., heeft bewogen om gewapend vanuit zijn woonplaats Sneek naar Den Haag af te reizen.