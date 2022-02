Premium Het beste van De Telegraaf

’Plotseling zagen ze voetjes’ Hoe vermiste Paislee (6) na twee jaar werd teruggevonden in ’geheime ruimte’ bij haar opa

Door Michaël Temmerman Kopieer naar clipboard

Ⓒ SAUGERTIES POLICE

New York - Paislee Shultis, een zesjarig Amerikaans meisje dat in 2019 als vermist werd opgegeven, is levend en gezond teruggevonden. De politie trof haar aan in een ’geheime ruimte’ onderaan een trap in de woning van haar opa. „Plotseling zagen de agenten voetjes.”