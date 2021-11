Omicronvariant duikt op in meerdere Europese landen

De twee zijn in zelfisolatie gegaan. Ze hadden zelf een onderzoek geregeld. Alle mensen die de afgelopen veertien dagen vanuit Zuid-Afrika zijn gearriveerd, moeten een PCR-test doen. Van circa driehonderd passagiers in een Lufthansa-vliegtuig uit Kaapstad dat vrijdagavond in München landde, zitten vijftig mensen in quarantaine.

Een minister van de deelstaat Hessen had zaterdagochtend al gezegd dat de variant hoogstwaarschijnlijk Duitsland heeft bereikt. Bij het testen van een volledig gevaccineerde reiziger waren meerdere mutaties aangetroffen die worden geassocieerd met de nieuwe virusvariant, die naar het zich laat aanzien zeer besmettelijk is. Die persoon was 21 november aangekomen op het vliegveld van Frankfurt. Maandag wordt duidelijk of het een omicronbesmetting is.

België was het eerste Europese land waar de variant werd vastgesteld, zaterdag gevolgd door Engeland en Duitsland. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant het stempel zorgelijk gegeven, maar vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en de werkzaamheid van vaccins.

Britse gevallen van omicronvariant

De twee Britse gevallen zijn aan elkaar gelinkt en er is een verband met een reis naar zuidelijk Afrika, meldt minister van Volksgezondheid Sajid Javid.

De twee zijn in zelfisolatie gegaan met hun huishoudens. Ondertussen wordt onderzocht met wie ze contact hebben gehad. Uit voorzorg wordt extra getest in de steden waar ze verblijven, Nottingham en Chelmsford. Bij een positieve test wordt gekeken of het de omicronvariant betreft.

Het Verenigd Koninkrijk voegt Malawi, Mozambique, Zambia en Angola toe aan de ’rode reislijst’. Wie de laatste tien dagen in een van die landen die landen is geweest moet tien dagen in isolatie en een PCR-test ondergaan. Onder meer Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië waren donderdag al op de lijst gezet.

Omicron duikt ook op in Italië en Tsjechië

Ook in Italië en Tsjechië is de Omicron-variant van het coronavirus vastgesteld. Tsjechië kondigde eerder op de dag aan een verdacht geval te onderzoeken en weet nu zo goed als zeker dat de besmetting een Omicron-variant betreft. De besmette vrouw was uit Namibië teruggekeerd met een tussenstop in Zuid-Afrika en Dubai.

In Italië gaat het om iemand die recent is teruggekeerd uit Mozambique. "De patiënt en de familieleden verkeren in goede gezondheid", meldt het nationale instituut voor volksgezondheid. De besmetting kwam aan het licht tijdens laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis in Milaan.