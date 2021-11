Ook omicronbesmettingen in Duitsland vastgesteld

Een minister van de deelstaat Hessen had al gezegd dat de variant hoogstwaarschijnlijk Duitsland heeft bereikt. Bij het testen van een reiziger waren „meerdere mutaties” aangetroffen die worden geassocieerd met de nieuwe virusvariant.

Groot-Brittannië

De twee Britse gevallen zijn aan elkaar gelinkt en er is een verband met een reis naar zuidelijk Afrika, meldt minister van Volksgezondheid Sajid Javid.

De twee zijn in zelfisolatie gegaan met hun huishoudens. Ondertussen wordt onderzocht met wie ze contact hebben gehad. Uit voorzorg wordt extra getest in de steden waar ze verblijven, Nottingham en Chelmsford. Bij een positieve test wordt gekeken of het de omicronvariant betreft.

Het Verenigd Koninkrijk voegt Malawi, Mozambique, Zambia en Angola toe aan de ’rode reislijst’. Wie de laatste tien dagen in een van die landen die landen is geweest moet tien dagen in isolatie en een PCR-test ondergaan. Onder meer Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië waren donderdag al op de lijst gezet.