Prijzen ov dalen door protesten Brazilië

De golf van protesten tegen allerlei misstanden begon afgelopen week in de grootste stad van het land, Sao Paulo, met betogingen tegen prijzen in het openbaar vervoer. In de stad zijn de tarieven inmiddels ook verlaagd en bevroren. Ook Rio de Janeiro, de op een na grootste stad, draaide later woensdag een prijsverhoging terug. In het zuidelijke Porto Alegre heeft de gemeente beloofd de prijzen snel te zullen verlagen.

De protesten lijken zich echter uit te breiden. Een aantal media berichtte dat het protest ook het binnenland heeft bereikt. Belangrijk mikpunt van betogers is het WK-voetbal in 2014, dat volgens hen te duur is. Momenteel wordt er in Brazilië een soort generale repetitie voor het WK gespeeld, de Confederations Cup, die in enkele plaatsen door demonstranten is belaagd. In het Noord-Braziliaanse stad Fortaleza moest woensdag de politie met charges voorkomen dat circa 15.000 betogers de toegang tot het stadion zouden belemmeren waar de wedstrijd Brazilië- Mexico op de agenda staat.

De Braziliaanse regering stuurt naar vijf van de zes steden waar deze 'cup' wordt gespeeld, inclusief Fortaleza, speciale politie-eenheden. Het ministerie van Justitie maakte dit woensdag bekend en beklemtoonde dat de eenheden als verzoeners en bemiddelaars en níet als onderdrukkers worden gestuurd. Het gaat om eenheden van de Nationale Strijdmacht voor Openbare Veiligheid (Senasp), een soort elitetroepen van de federale politie. De eenheden gaan op verzoek van de regering van de betrokken deelstaten en blijven zolang die dat wensen.