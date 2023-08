BuZa: weer contact met vijf Nederlanders, enkelen nog onbereikbaar

Vermoedelijk waren de vermissingen voornamelijk naar boven gekomen na meldingen van familieleden die geen contact hebben kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders. Vrijdag werd bekend dat twee Nederlanders uit Gouda zijn omgekomen in het land nadat ze door de bliksem werden getroffen. Slovenië is een populair vakantieland voor Nederlandse toeristen.

Video: Sinds donderdagavond wordt Slovenië geteisterd door hevige regenval. Tekst gaat verder onder de video.

Het ministerie wil nog geen conclusies verbinden aan het feit dat ze met een aantal Nederlanders nog geen contact heeft kunnen krijgen. „Mensen in het getroffen gebied zijn nu eenmaal moeilijk bereikbaar. Autoriteiten zijn hard aan het werk om alle verbindingen weer te herstellen en het elektriciteitsnetwerk weer op poten te krijgen”, aldus de woordvoerder. „Maar als bijvoorbeeld je telefoon is weggespoeld, is het lastig contact te leggen.”

De Nederlandse alarmcentrales SOS International, Eurocross en de ANWB ontvingen zo’n honderd hulpverzoeken uit Slovenië, lieten ze zaterdag weten. Het gaat vooral om kapotte voertuigen of weggespoelde spullen. Vooralsnog zijn er geen plannen om vakantiegangers in Slovenië op te halen met bussen, zoals in Italië is gebeurd. Na het noodweer in Italië kwamen zo’n 1400 hulpverzoeken binnen.

Noodweer

Slovenië wordt sinds donderdagavond getroffen door hevige regenval en overstromingen. Meerdere dorpen in het getroffen gebied zijn volgens autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten. Ook veel grensovergangen tussen Oostenrijk en Slovenië zijn dicht vanwege het aanhoudende noodweer. In het noorden van het land viel in 24 uur tijd de hoeveelheid neerslag die normaal gesproken in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg, die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land, is op meerdere plekken afgesloten.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich in Slovenië bevinden, zegt een woordvoerder van het ministerie. Ze kunnen namelijk vrij reizen naar het land in de Europese Unie en zijn niet verplicht zich te melden bij de ambassade.

„Dit is de drukste week van het jaar en Slovenië is redelijk populair bij Nederlanders. Van een van de grootste campings daar weet ik dat er ongeveer 2000 gasten zijn. Ruim de helft van hen is Nederlander”, zegt manager touroperating Pieter Melieste van ACSI Kampeerreizen. Zijn bedrijf heeft ongeveer tweehonderd campinggasten in het gebied, maar hij weet dat er nog veel meer Nederlanders zitten.

Bij die camping zijn de meeste gasten inmiddels weer teruggekeerd, weet hij. Ook kan het zijn dat ze hun spullen hebben gepakt en al weer doorgereisd zijn naar een ander gebied. Maar het terrein van die grote camping zou nog niet helemaal zijn vrijgegeven.

Bij een andere camping lijkt de schade volgens Melieste veel groter. „Daar zijn veel tenten en materiaal en mogelijk ook auto’s verloren gegaan.” Teruggaan naar de camping om de vakantie voort te zetten is daar geen optie, schat Melieste in. Maar precieze cijfers heeft hij niet. Hij raadt vakantiegangers met schade aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Van de tweehonderd mensen die via ACSI hebben geboekt weet Melieste dat ze in ieder geval veilig zijn. „Maar we hebben nog niet met iedereen persoonlijk contact kunnen opnemen.”

Oostenrijk

Ook het zuiden van Oostenrijk kampt met overstromingen. De aanhoudende regen maakt het voor de Oostenrijkse reddingsdiensten moeilijk om de nodige hulp te bieden. Verschillende campings in de zuidelijke provincies Karinthië en Stiermarken zijn ontruimd.

Vrijdag heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië, die desondanks op groen blijft. Er blijft een hoog risico op meer overstromingen en aardverschuivingen, luidt de waarschuwing. Reizigers wordt aangeraden om aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen en mediaberichten in de gaten te houden.