Larissa (17) al meer dan twee weken vermist

De 17-jarige Larissa Sinnema. Ⓒ Politie Hengelo

Hengelo - De 17-jarige Larissa Sinnema wordt al meer dan twee weken vermist. Ze liep 27 maart weg uit een zorginstelling in Hengelo en is sindsdien niet meer gezien. Volgens de politie is er een kans dat het meisje tegen haar wil wordt vastgehouden.