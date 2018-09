Levenslied

In het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek is professor René Bernards hard op weg om alle vormen van kanker beheersbaar te maken. Kan hij er misschien tegelijkertijd voor zorgen dat het hebzucht-gen, één van de ernstigste veroorzakers van de geld-kankervorm van aandeelhouders, muteert naar een vorm waarbij die aandeelhouders een ander óók nog wat gunnen, óf dat die hebzucht met gerichte chemo bestreden kan worden?

Ieder zingt zijn eigen lied

Winkelen kan een bron van genoegen zijn voor grote bevolkingsgroepen. Zien wat er te koop is, wat zijn de trends, kleding 'voelen', het leer van schoenen 'ruiken', met aandacht en respect behandeld worden door winkelpersoneel, ongeacht je persoonlijke situatie. Kopje koffie met mee-winkelende vriendin, vriend of dochter. Even ontsnappen aan de TV kwelbuis, die alle ellende van de wereld over je uitstort.

Daarom heeft vastgoedmaatschappij Unibail-Rodamco wél gelijk als ze waarschuwt voor verloedering van winkelcentra door concurrentie van internet. Die wil het mooiste winkelcentrum van Nederland (Stadshart Amstelveen) wel renoveren voor 200 miljoen euro en laat een wervende reclamesong op u los. Omdat ze u wat gunnen? Nee, omdat ze daar in de eerste plaats zélf geld aan willen verdienen.Songfestival

De gemeente Amstelveen heeft er wel oren naar en probeert het renovatieplan van het Frans-Nederlandse Unibail-Rodamco er doorheen te jassen. Zij zingt de gemeenteraad met zoetgevooisde stem toe. Omdat ze u een nóg fraaier winkelcentrum gunnen?

Nee, omdat ze hopen het verlies van 7 miljoen euro goed te maken, waarvoor ze bij een eerdere renovatie van datzelfde winkelcentrum het schip ingingen. De eigenaars van de zestig woningen die voor dit plan gesloopt moeten worden, zetten nu de voet dwars en zingen een valse noot.

Kempen vermogensbeheer en vastgoedadviseur haalt het liedje van de concurrentie met de andere Europese winkelcentra uit de kast. Zoals het centrum van voormalige staalstad Leeds in Yorkshire, Midden-Engeland. Wil Kempen die competitie met Leeds voor u winnen? Nee, ze pikken graag een forse graankorrel mee aan de begeleiding van de uitgifte van bedrijfsobligaties Unibail-Rodamco.

Zijn de winkeliers van het Stadshart In Amstelveen beter af met grotere winkels, zodat de grote winkelketens dat Stadshart Centrum niet langer links laten liggen? Betekent die modernisering een omzettoename van 50 procent die de onvermijdelijk huurverhoging moet compenseren? Welk liedje zingt Unibail voor de winkeliers uit de omliggende steden, van waar die omzetverhoging wordt weggekaapt? De winkeliers in het Stadshart hebben nú al moeite het hoofd boven water te houden.

Alle belanghebbenden zingen nu door elkaar heen. Dat klinkt uiterst vals en daarom staat geldschieter Unibail-Rodamco op het punt om de stekker uit het fraaie plan te trekken. En dat is jammer. Want de omwonenden van Het Stadshart Amstelveen hebben er geen enkel belang bij om straks aan te leunen tegen een verouderd en verpauperd winkelgebied met lege etalages. Dat betekent pas écht waardevernietiging van hun huis. Een StadsPARK of hangplek voor jongeren zijn dan nog opties. Dat spookbeeld is dichterbij dan u denkt.Cross-Channeling de toekomst van winkelen

Het gezamenlijke lied van alle belanghebbenden zou opgedragen moeten zijn aan het begrip 'Cross-Channeling'. Daarbij kunnen de retailers de combinatie van internetwinkelen en fysiek winkelen in hun eigen outlets aanbieden. Diverse nationale en internationale onderzoeken concluderen dat die vorm van shoppen absoluut de toekomst heeft.

Dat betekent een volledige cultuuromslag van het winkelpersoneel naar een service- en kennisgerichte houding, tegelijk met een ingrijpende aanpassing van winkelinrichtingen aan de moderne communicatiemethoden. Lastig te regisseren, want oudere werknemers zijn servicegerichter en de jeugd is handiger met de app-cultuur. Opleiding en omscholing worden key-issues voor wie wil overleven.

Als Unibail-Rodamco dat soort ontwikkelingen verbindt aan haar nieuwe Stadshart-concept, is ze op de goede weg. Maar ze moet dat dan duidelijker communiceren naar alle belangengroepen, inclusief de bewoners van de sloophuizen. Concurrentie met andere Europese winkeliers slaat de motivatieplank volledig mis voor Amstelveense bewoners. Snelle één-tweetjes met de gemeente werken dan averechts.Stadshart-koor

Het koor van Unibail-Rodamco, de winkeliers en de omwonenden kan er onder regie van de gemeente Amstelveen, nét als in de schitterende TV-serie 'Levenslied', een harmonieus klinkend arrangement van maken, waarin ieders eigen stemkwaliteit volledig tot zijn recht komt.

Maar zolang Vestia-bestuurders 1,5 miljard euro zoekmaken, Fyra-directeuren hun onzin in ons Parlement mogen verkondigen, Lloyds dubieuze rollen lijkt te spelen in haar toezichtfunctie, de Post haar niet bezorgbare pakketjes bij de buren afgeeft omdat het aanhouden van een afhaalcentrum te duur is en mankracht kost, en de corruptie in alle bestuurslagen onuitroeibaar lijkt, zolang zal het DNA-profiel van het kankergezwel 'Geld' professor René Bernards nog wel de nodige hoofdbrekens kosten en harmonieuze samenzang in de weg staan. Ieder zingt z'n eigen lied

Misschien moet hij eens contact opnemen met de Stanford University in de VS. Daar werd op 27 maart 2013 het bericht in Science Magazine gepubliceerd dat “wetenschappers een behandeling hebben gevonden voor elke vorm van kanker!”

Zo’n bericht lijkt verdacht veel op het goede nieuws dat de directeur van het Antoni van Leeuwenhoek deze week bracht waarmee hij kanker over twintig jaar tot chronische ziekte verklaarde.

Ook in die wereld zingt iedereen zijn eigen lied en ook daar lijkt publicatie-concurrentie belangrijker dan samenwerken.