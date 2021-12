Jos van Erk (1937-2021): van boerenzoon tot schatrijke bouwbaas

Binnenland

Man overleden in Arnhem, politie houdt rekening met misdrijf

De politie heeft maandagavond aan de Willem Beijerstraat in Arnhem een gewonde man gevonden die even later ter plekke aan zijn verwondingen is overleden. „We houden ernstig rekening met een misdrijf”, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de man gewond is geraakt, kon hij niet zeggen.