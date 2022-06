Merkel verbreekt stilte en veroordeelt ’barbaarse oorlog’ Rusland

„Mijn solidariteit is met Oekraïne, dat werd aangevallen en binnengevallen door Rusland, en ik steun zijn recht op zelfverdediging”, zei Merkel onder meer tijdens het afscheid in Berlijn van de invloedrijke Duitse vakbondsman Reiner Hoffmann.

Merkel zei dat ze terughoudend is in het becommentariëren van actuele gebeurtenissen nu ze niet langer in functie is. Toch betuigde de viervoudige kanselier haar steun voor de inspanningen van de huidige Duitse regering, de EU, de VS, de NAVO, de G7 en de VN „om ervoor te zorgen dat deze barbaarse agressieoorlog door Rusland wordt gestopt.”

Mensenrechtenschendingen

Merkel sprak over de mensenrechtenschendingen die in Oekraïne worden begaan tegen burgers. „Boetsja is representatief voor deze horror”, zei ze onder meer, waarmee ze verwees naar het bloedbad dat begin maart gebeurde in een buitenwijk van Kiev.

Ze zei dat de gevolgen van de oorlog verstrekkend zouden zijn, vooral voor Oekraïners, maar ook voor het continent .Een klein sprankje hoop „in dit oneindige verdriet” ziet het voormalige staatshoofd in de enorme steun voor Oekraïners die buurlanden als Polen en Moldavië hebben getoond. En: „we mogen vrede en vrijheid nooit als vanzelfsprekend beschouwen”, aldus Merkel.