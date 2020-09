Veel optimisme over bestrijden corona: zo gaan artsen ziekte te lijf

Door intensief te testen kunnen uitbraken onder de duim gehouden worden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Een halfjaar na de allereerste coronadode in Nederland en met een tweede virusgolf in het vooruitzicht, overheerst optimisme over een succesvolle aanpak van Covid-19-ziektegevallen. Zes redenen waarom een patiënt nu veel beter af is dan voor de lockdown.