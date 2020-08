Onstuimige dag met harde regen en kans op wateroverlast

Op sommige plekken kan wateroverlast ontstaan, bijvoorbeeld op lokale en provinciale wegen. Maar de verwachting is niet dat er gigantische hoeveelheden regen vallen, omdat de buien snel verder zullen trekken door de harde wind.

Aan zee waait het hard met kans op (zware) windstoten van zo’n 75 kilometer per uur. In de ochtend en aan het begin van de middag is het nog zonnig in het binnenland, maar halverwege de middag verplaatsen de meeste buien naar het oosten.

Ook de komende dagen laten wisselvallig weer zien. Dagelijks kunnen buien ontstaan en vooral zondag en maandag is daarbij kans op onweer.