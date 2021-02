LIVE | Duitsland blijft reizigers weren uit vrees voor mutaties

Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.

21.30 Duitsland verlengt inreisverbod uit vrees voor mutaties

Duitsland verlengt het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. De maatregel, die deze week zou aflopen, geldt nu tot 3 maart. In principe mogen alleen personen die in Duitsland wonen, het land nog binnen, maar daarnaast bijvoorbeeld ook vrachtwagenchauffeurs.

De Duitse autoriteiten sloten eind januari de grenzen voor personen uit Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, Brazilië, Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse staatjes Lesotho en Eswatini (Swaziland). Afgelopen weekend ging de maatregel ook gelden voor het aan Duitsland grenzende Tsjechië en Tirol. Dat leidde tot kilometerslange files van vrachtwagens.

Verantwoordelijk minister Seehofer van Binnenlandse Zaken wilde het Duitse inreisverbod aanvankelijk Europees regelen. Maar de regering in Berlijn besloot op eigen houtje te handelen toen zij geen stappen van Brussel zag.

18.09 Proef met sneltest

Leraren van twee basisscholen in Waddinxveen en de medewerkers van een naastgelegen kinderdagverblijf kunnen de komende tijd sneltests gebruiken. Aan het begin van hun werkdag kunnen ze controleren of ze het coronavirus onder de leden hebben. Binnen 15 minuten horen ze de uitslag. Ze hoeven dan niet thuis in quarantaine te wachten tot ze een reguliere test hebben gedaan en de uitslag daarvan binnen hebben.

Het is een proef van GGD Hollands Midden, die dinsdag is gestart. Als de leraren en leiders niet in quarantaine hoeven te wachten op de uitslag, hoeven de kinderen in hun groep ook niet onnodig thuis te blijven. De GGD hoopt daarmee „rust te brengen bij ouders.”

16.31 Janssen

Het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden wil zijn coronavaccin op de markt brengen. Het heeft een voorwaardelijke toelating aangevraagd. Dat laat de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. Als dat bureau een positief oordeel geeft, is het aan de Europese Commissie om het middel toe te laten. Dat oordeel komt waarschijnlijk half maart, laat het EMA weten.

Nederland heeft 11,3 miljoen doses van het vaccin van Janssen besteld.

16.29 Vaccins

Het aantal Nederlanders dat is gevaccineerd tegen het coronavirus is gestegen naar 628.993. Dat zijn er 124.257 meer dan vorige week, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de gevaccineerden hebben 154.445 een tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het virus. Dat is een toename van 88.036 ten opzichte van vorige week.

15.39 RIVM: nieuwe mutant

De Britse variant van het coronavirus is zich opnieuw gaan muteren. Die „zorgelijke” verandering is nu voor het eerst in Nederland vastgesteld. Het gaat om iemand die in de provincie Utrecht positief is getest. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De mutatie kan ervoor zorgen dat de bestaande coronavaccins minder goed werken tegen het virus. Ook de afweer van mensen die genezen zijn werkt misschien minder goed tegen de nieuwe versie. Dezelfde verandering is eerder gezien bij de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten.

De mutatie heeft de wetenschappelijke naam E484K gekregen. De verandering zit in de uitsteeksels van het coronavirus. Dankzij de mutatie kunnen die ’spikes’ zich beter vasthechten aan een lichaamscel. Zo wordt het virus nog beter in het binnendringen van het lichaam.

De ’oude’ Britse variant is tot nu toe bij 411 mensen in Nederland vastgesteld. Verder hebben zeker 54 mensen in Nederland de Zuid-Afrikaanse variant opgelopen. De twee Braziliaanse varianten, P1 en P2, zijn tot nu toe bij dertien mensen ontdekt.

15.32 Feestgangers

Feestgangers melden zich massaal aan voor de proeffestivals en -concerten van Fieldlab Evenementen. Dinsdagmiddag hadden 90.245 mensen zich ingeschreven om mee te doen aan de vier evenementen in maart, laat de organisatie weten. In totaal zijn daarvoor 5600 kaarten beschikbaar.

15.28 Studenten

Ondanks alle beperkingen door het coronavirus gaat het behoorlijk goed met de voortgang van de studie van de studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). „Het gemiddelde tentamencijfer en het gemiddeld aantal behaalde studiepunten is vergelijkbaar met voorgaande jaren”, staat op de site van de UvA.

14.50 Brand Urk

Een 16-jarige jongen uit Emmeloord en een man van 20 jaar uit Urk zijn dinsdagmorgen opgepakt op verdenking van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk. Eerder is daarvoor al een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden, die inmiddels weer op vrije voeten is.

14.30 DSM: door corona nemen mensen meer voedingssupplementen

DSM heeft in 2020 laten zien zich goed te hebben gewapend tegen grote crises als de coronacrisis. Ook voor komend jaar verwacht het speciaalchemieconcern nauwelijks een negatieve impact van de gevolgen van het virus, ’hoewel er voor sommige onderdelen wat onzekerheden zijn’.

14.30 Chaos rond verplichte quarantaine Verenigd Koninkrijk

Britten riskeren tien jaar celstraf als ze geen open kaart spelen over vakanties in landen die op de zogenoemde ’rode lijst’ staan. Maar de opvang van deze reizigers op vliegvelden verloopt chaotisch. „Van onderling afstand houden hebben ze hier nog niet gehoord”, aldus een van de reizigers.

14.25 Vijf vragen over de avondklok

14.25 OM kijkt naar consequenties voor avondklokboetes

Het Openbaar Ministerie bekijkt wat de consequenties zijn voor de avondklokboetes nu de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft bepaald om de avondklok per direct op te heffen. Dat zegt een woordvoerster van het parket-generaal van het OM.

„Het OM bestudeert de uitspraak en kijkt of en welke consequenties deze heeft voor de al opgelegde boetes aan overtreders van de avondklok”, reageert de woordvoerster van het OM. „Dit geldt overigens niet voor de relschoppers. Zij moeten zich gewoon voor de rechter verantwoorden”, voegt ze eraan toe. „Verder volgen ook wij de ontwikkelingen vandaag op de voet.”

14.15 Grapperhaus: kabinet maakt ’ten overvloede’ spoedwet voor avondklok

Het kabinet komt toch met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus in een reactie op de uitspraak van de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus „ten overvloede” zijn, benadrukt Grapperhaus.

14.10 Premier Rutte roept met klem op: blijf hoe dan ook ’s avonds thuis

Minister-president Mark Rutte roept iedereen „met klem” op ’s avonds thuis te blijven, ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. De maatregel is volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

13.00 VVD: noodzaak voor avondklok is onverminderd

Volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD is de avondklok nog steeds nodig. De rechtbank in Den Haag zette dinsdag een streep door de maatregel omdat die onder meer juridisch niet goed onderbouwd is.

„Deze uitspraak gaat over de manier waarop het besluit genomen is. Helaas zegt deze niks over de noodzaak van de avondklok voor de coronabestrijding. Die is onverminderd”, laat Dijkhoff weten. „Ik wil vooral nu van het kabinet weten hoe ze dit gaat repareren.”

12.45 ’Dreun voor kabinet’

De avondklok moet per direct worden opgeheven. De uitspraak is een klap in het gezicht van het kabinet, stelt politiek commentator Wouter de Winther.

12.44 Bonaire en Aruba

Vanaf Schiphol is dinsdag de eerste vlucht met coronavaccins voor het Caribisch deel van het Koninkrijk vertrokken, om precies te zijn naar Bonaire en Aruba. De vlucht per KLM-passagierstoestel was het begin van een reeks vaccinzendingen op deze manier. Alle eilanden worden deze en volgende weken bediend.

12.43 Kabinet werd gewaarschuwd

Het kabinet is gewaarschuwd voor de ongebruikelijke procedure waarmee de avondklok is geregeld. De Raad van State, de hoogste adviseur van de regering, noemde het gekozen traject afwijkend en „niet vanzelfsprekend.”

12.39 800 vaccins?

In de hele wereld is afgelopen jaar ruim achthonderd keer begonnen met een onderzoek naar een vaccin of een medicijn specifiek tegen Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Daaronder zijn de drie vaccins en nog twee medicijnen die inmiddels door het geneesmiddelenagentschap EMA voor Europa zijn goedgekeurd.

12.20 Avondklokboetes

Honderden mensen die een avondklokboete hebben gekregen, claimen deze terug of willen haar kwijtgescholden zien.

12.11 Engel verwacht feest op straat

Willem Engel verwacht dinsdagavond heel veel feestende mensen op straat na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok moet worden opgeheven.

12.07 Enorme achterstand

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opgelopen tot meer dan 600.000.

12.03 Lareb: 35 overlijdens

Er zijn tot nu toe 35 meldingen van overlijden na vaccinatie coronavaccins, meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

11.15 Breaking: rechter zet streep door avondklok

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

10.41 Grote operatie politie in Duitse stad na ontdekking coronavariant

De Duitse autoriteiten hebben vier woongebouwen onder quarantaine geplaatst in de stad Hamm (Noordrijn-Westfalen). Daar testte een bouwvakker positief op de Britse variant van het coronavirus, die als besmettelijker wordt gezien.

Bewoners van meerdere panden worden nu getest op het virus. Het gaat volgens de krant Rheinische Post om meer dan honderd personen. De politie heeft ook zo’n honderd manschappen ingezet om die operatie te ondersteunen. De agenten moeten zorgen dat mensen zich aan de quarantainemaatregelen houden.

De Duitse autoriteiten maakten eerder deze maand bekend dat de Britse virusvariant B117 al is aangetroffen in 13 van de 16 deelstaten. Duitsland heeft inmiddels ook de grens met Tsjechië en de Oostenrijkse deelstaat Tirol grotendeels gesloten om nieuwe coronavarianten buiten de grens te houden.

10.20 Feestje

Nederland snakt naar feestje: al 63.000 aanmeldingen voor proeffestival

10.00 Noord-Koreaanse hackers belagen ook Pfizer over vaccin

Noord-Koreaanse hackers belagen ook de Amerikaanse farmareus Pfizer. Dit hebben Zuid-Koreaanse inlichtingenofficieren tegen een parlementaire commissie in Seoul gezegd, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De hackers probeerden in te breken in servers om meer te weten te komen over de productie van de vaccins bij Pfizer. Het is niet voor het eerst dat berichten opduiken over de grote belangstelling van Noord-Koreaanse hackers voor farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij het maken van coronavaccins. Eind afgelopen jaar meldde Microsoft bijvoorbeeld dat Noord-Koreanen aanvallen hadden gedaan op zeven grote farmaceutische ondernemingen in Canada, Frankrijk, India, de VS en Zuid-Korea.

9.30 Recessie

Nederland stevent af op een tweede recessie. Door de lockdown kunnen consumenten veel minder besteden in de horeca en de winkelstraat, waardoor de economie krimpt.

8.25 Japan wil vaccineren, maar kampt met injectienaaldentekort

Een tekort aan speciale injectienaalden zorgt in Japan voor problemen in de aanloop naar de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Er wordt gevreesd dat miljoenen doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech verloren kunnen gaan.

Het 126 miljoen inwoners tellende Japan begint woensdag met vaccineren. Het land heeft 144 miljoen doses besteld bij farmaceut Pfizer. Die worden geleverd in flesjes waar zes doses uitgehaald kunnen worden, maar daar is wel een speciale injectienaald voor nodig. Met de spuiten die klaarlagen in Japan kunnen vijf doses worden bemachtigd.

7.00 uur Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag weer hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Dat aantal blijft ongeveer gelijk, maar dat beeld kan vertekend zijn door het winterweer.

Ruim een week geleden moesten de GGD’en alle teststraten sluiten vanwege kou, sneeuw, snijdende wind en gladheid. Tienduizenden afspraken gingen niet door. Die mensen konden in de dagen erna alsnog worden getest, maar die uitslagen tellen dan waarschijnlijk mee voor de nieuwe week, waarvan het overzicht dinsdag komt. Op maandagochtend waren de teststraten ook enkele uren dicht vanwege ijzel, maar het is niet duidelijk hoe groot het effect daarvan is. En als er een effect is, zal dit vooral te zien zijn in de cijfers van komende week.

Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

6.45 uur Luchtvaartmaatschappijen helpen met transport vaccins

UNICEF heeft dinsdag het zogeheten humanitair luchtvracht initiatief gelanceerd. Meer dan tien luchtvaartmaatschappijen werken samen met de VN-organisatie voor de levering en verspreiding van vaccins tegen Covid-19, medicijnen en medische apparatuur, bestemd voor 145 landen.

6.35 uur Coronavaccinatie op Friese Waddeneilanden begint

De eerste inwoners van de vier Friese Waddeneilanden worden vanaf dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Een speciale inentingsploeg gaat van het vasteland naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zodat de bewoners niet de oversteek hoeven te maken. Over vijf weken krijgen de eilanders de tweede prik en zouden ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.