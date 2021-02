LIVE | Grote operatie politie in Duitse stad na ontdekking coronavariant

10.41 uur - Grote operatie politie in Duitse stad na ontdekking coronavariant

De Duitse autoriteiten hebben vier woongebouwen onder quarantaine geplaatst in de stad Hamm (Noordrijn-Westfalen). Daar testte een bouwvakker positief op de Britse variant van het coronavirus, die als besmettelijker wordt gezien.

Bewoners van meerdere panden worden nu getest op het virus. Het gaat volgens de krant Rheinische Post om meer dan honderd personen. De politie heeft ook zo’n honderd manschappen ingezet om die operatie te ondersteunen. De agenten moeten zorgen dat mensen zich aan de quarantainemaatregelen houden.

De Duitse autoriteiten maakten eerder deze maand bekend dat de Britse virusvariant B117 al is aangetroffen in 13 van de 16 deelstaten. Duitsland heeft inmiddels ook de grens met Tsjechië en de Oostenrijkse deelstaat Tirol grotendeels gesloten om nieuwe coronavarianten buiten de grens te houde

8.25 Japan wil vaccineren, maar kampt met injectienaaldentekort

Een tekort aan speciale injectienaalden zorgt in Japan voor problemen in de aanloop naar de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Er wordt gevreesd dat miljoenen doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech verloren kunnen gaan.

Het 126 miljoen inwoners tellende Japan begint woensdag met vaccineren. Het land heeft 144 miljoen doses besteld bij farmaceut Pfizer. Die worden geleverd in flesjes waar zes doses uitgehaald kunnen worden, maar daar is wel een speciale injectienaald voor nodig. Met de spuiten die klaarlagen in Japan kunnen vijf doses worden bemachtigd.

De regering heeft bedrijven gevraagd om meer nauwkeurige injectienaalden te produceren, maar het is zeer de vraag of dat tijdig gaat lukken. Producent Nipro Corp zei dat het maanden duurt om de productie flink op te voeren. "We proberen nog steeds deze speciale injectienaalden te bemachtigen", erkende kabinetssecretaris Katsunobu Kato.

Die topbestuurder bevestigde dat restvloeistof verloren gaat als het niet lukt voldoende van die injectienaalden in te kopen. "Met betrekking op wat overblijft in flesjes en naalden: wat niet is gebruikt wordt weggegooid." Het ministerie van Volksgezondheid wilde niet zeggen of bij de bestelling van de 144 miljoen doses ook is uitgegaan van zes doses per flesje.

Er is de regering veel aan gelegen om snel mensen te vaccineren. Japan wil later dit jaar de Olympische Spelen houden. Die moesten eerder al een jaar worden uitgesteld.

7.00 uur Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag weer hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Dat aantal blijft ongeveer gelijk, maar dat beeld kan vertekend zijn door het winterweer.

Ruim een week geleden moesten de GGD'en alle teststraten sluiten vanwege kou, sneeuw, snijdende wind en gladheid. Tienduizenden afspraken gingen niet door. Die mensen konden in de dagen erna alsnog worden getest, maar die uitslagen tellen dan waarschijnlijk mee voor de nieuwe week, waarvan het overzicht dinsdag komt. Op maandagochtend waren de teststraten ook enkele uren dicht vanwege ijzel, maar het is niet duidelijk hoe groot het effect daarvan is. En als er een effect is, zal dit vooral te zien zijn in de cijfers van komende week.

Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1096, van wie 172 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 408). Het reproductiegetal zakte vorige week naar 0,91. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich sneller dan de oude versies, maar dat gaat wel steeds langzamer.

6.45 uur - Luchtvaartmaatschappijen helpen met transport vaccins

UNICEF heeft dinsdag het zogeheten humanitair luchtvracht initiatief gelanceerd. Meer dan tien luchtvaartmaatschappijen werken samen met de VN-organisatie voor de levering en verspreiding van vaccins tegen Covid-19, medicijnen en medische apparatuur, bestemd voor 145 landen.

6.35 uur - Coronavaccinatie op Friese Waddeneilanden begint

De eerste inwoners van de vier Friese Waddeneilanden worden vanaf dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Een speciale inentingsploeg gaat van het vasteland naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zodat de bewoners niet de oversteek hoeven te maken. Over vijf weken krijgen de eilanders de tweede prik en zouden ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.

