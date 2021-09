’Turkse Zeynep (19) raakt bewusteloos in pretparkattractie en overlijdt’

De vrouw was maandag op bezoek in het Hayrola Luna Park in de Turkse hoofdstad Istanbul en waagde zich aan de ’Kamikaze’-attractie, een slingerend gevaarte waarbij je vastzit in een stoel. Die werd haar fataal. Ze werd tijdens de rit niet goed en raakte buiten bewustzijn. Ze stikte volgens media in het land vervolgens in haar eigen braaksel. De 19-jarige werd in het ziekenhuis doodverklaard, meldt The Daily Mail.

Zeynep Gunay wilde psycholoog worden. „Ze studeerde dag en nacht.”

De familie van de vrouw is ontroostbaar en claimt dat het personeel dat de attractie bediende meerdere waarschuwingen in de wind sloeg. Toen de Kamikaze eenmaal uitgeraasd was, zou de ouders zijn verteld dat dit wel vaker bij bezoekers voorkwam en dat ze Zeynep ’twee of drie klappen’ in het gezicht moesten geven om haar bij te laten komen. De geschrokken familieleden moesten na een misverstand zelf het alarmnummer bellen om haar in het park opgehaald te krijgen, maar toen was het vermoedelijk al te laat. Ze kondigen nu juridische stappen aan om ’hoe dan ook’ hun recht te halen.

„Mijn dochter was zeer succesvol. Ze studeerde dag en nacht. Haar doel was om een goede psycholoog te worden”, zegt de vader in lokale media. Het attractiepark heeft nog niet gereageerd.