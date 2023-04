Politie pakt verdachte explosie Rotterdam-Zuid op

De afgelopen week was er iedere dag wel ergens een incident in Rotterdam. Op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord alleen al waren vier ontploffingen. Ook in de nacht van zaterdag op zondag was het daar weer raak bij een toko waar een nacht eerder al verdacht materiaal werd gevonden.

Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen ging het in de afgelopen dagen verschillende keren mis. Of er een verband is tussen de incidenten in de verschillende wijken is niet duidelijk. De twee jongens van 14 en 15 jaar uit Rotterdam die werden opgepakt toen zij vermoedelijk een explosief wilden plaatsen in de Van Speykstraat, zitten nog vast. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Ze werden in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad aangehouden nadat getuigen gerommel bij de portiek hadden gehoord.

In Rotterdam zijn dit jaar tot nu toe al 49 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. Dat zijn er precies even veel als in heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. De stad wordt sinds enkele jaren geteisterd door explosies bij woningen en bedrijfspanden verspreid over de hele stad. Het vermoeden is dat de incidenten veelal te maken hebben met de drugshandel. Regelmatig zijn ook woningen van familieleden van drugscriminelen het doelwit van aanslagen.