PI Hoogeveen: sluiting is onbegrijpelijk

De plannen van Teeven zijn funest voor de werkgelegenheid in de regio, benadrukt Pekel. Naast Hoogeveen moet ook de 15 kilometer verderop gelegen tbs-inrichting Veldzicht in Balkbrug de deuren sluiten.

In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel komen daardoor in één klap meer dan 700 mensen op straat te staan, constateert Pekel. „En de werkloosheid is hier al ruim 14 procent.” Vrijdag is overleg met de andere actiecomités in het land. „Het is nog geen gepasseerd station, wij laten dit niet gebeuren”, kondigt Pekel aan.

In Veenhuizen, bij Assen, is opgelucht gereageerd op het besluit van Teeven om twee van de drie gevangenissen open te houden. Daardoor blijven 350 van de kleine 500 arbeidsplaatsen behouden. „Maar het wordt een heel zware taak om voor al het gevangenispersoneel in het Noorden dat straks geen baan meer heeft, ander werk te vinden”, zegt or-voorzitter Hilko Hof.